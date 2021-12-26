СМИ: Столтенберг может созвать Совет Россия-НАТО 12 января

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение созвать заседание Совета Россия-НАТО 12 января. Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на источник в альянсе. По словам собеседника агентства, НАТО "контактирует с Россией" по этому вопросу.

Напомним, ранее стало известно, что 12 января в Брюсселе пройдет заседание начальников генштабов стран-участниц альянса.

Ранее Столтенберг заявил, что намерен созвать заседание Совета Россия-НАТО в начале января, чтобы обсудить, в частности, предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российские власти получили от европейских коллег предложение о созыве Совета Россия - НАТО. Она добавила, что предложение Брюсселя находится на рассмотрении. По словам Захаровой, нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений являются главными вопросами на предстоящих переговорах. "Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции", - подчеркнула она.