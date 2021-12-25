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25.12.2021 18:08
Рубрика: Власть

Захарова назвала ключевые вопросы на предстоящих переговорах с США и НАТО

Текст: Александр Саможнев
Нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений являются главными вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Песков: РФ хотела бы скорейшего ответа на предложения по безопасности

По ее словам, это должны "для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции". Таким образом она напомнила о заявлениях, которые появились в США и Европе относительно того, что грядущее обсуждение российских инициатив в сфере безопасности обойдется без темы о гарантиях нерасширения НАТО.

Ранее, 17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО о взаимных гарантиях безопасности. В них содержится призыв прекратить любое расширение НАТО на восток и "не размещать оружие и силы" там, где это "будет воспринято другой стороной как угроза национальной безопасности".

Напомним, 24 декабря, на ежегодной пресс-конференции президент заявил, что уже есть первая позитивная реакция и "анонсированное возможное начало работы - в первых числах января".

Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США. Главное

Министерство иностранных дел России опубликовало в пятницу на своем сайте проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора.

Согласно документам, Россия, в частности, предлагает НАТО:

- исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины;

- отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;

- дать обязательство не создавать условий, которые можно расценить как угрозу;

- закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы;

- подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников;

- не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга;

- не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы) - кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО.

Россия также предлагает США:

- не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга;

- не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия;

- не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;

- не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;

- не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны.

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