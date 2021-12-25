Захарова назвала ключевые вопросы на предстоящих переговорах с США и НАТО

Нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений являются главными вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

По ее словам, это должны "для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции". Таким образом она напомнила о заявлениях, которые появились в США и Европе относительно того, что грядущее обсуждение российских инициатив в сфере безопасности обойдется без темы о гарантиях нерасширения НАТО.

Ранее, 17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО о взаимных гарантиях безопасности. В них содержится призыв прекратить любое расширение НАТО на восток и "не размещать оружие и силы" там, где это "будет воспринято другой стороной как угроза национальной безопасности".

Напомним, 24 декабря, на ежегодной пресс-конференции президент заявил, что уже есть первая позитивная реакция и "анонсированное возможное начало работы - в первых числах января".