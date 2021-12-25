Захарова назвала ключевые вопросы на предстоящих переговорах с США и НАТО

"Именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
По ее словам, это должны "для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции". Таким образом она напомнила о заявлениях, которые появились в США и Европе относительно того, что грядущее обсуждение российских инициатив в сфере безопасности обойдется без темы о гарантиях нерасширения НАТО.
Ранее, 17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО о взаимных гарантиях безопасности. В них содержится призыв прекратить любое расширение НАТО на восток и "не размещать оружие и силы" там, где это "будет воспринято другой стороной как угроза национальной безопасности".
Напомним, 24 декабря, на ежегодной пресс-конференции президент заявил, что уже есть первая позитивная реакция и "анонсированное возможное начало работы - в первых числах января".
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США. Главное
Согласно документам, Россия, в частности, предлагает НАТО:
- исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины;
- отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;
- дать обязательство не создавать условий, которые можно расценить как угрозу;
- закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы;
- подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников;
- не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга;
- не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы) - кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО.
Россия также предлагает США:
- не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга;
- не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия;
- не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;
- не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;
- не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны.