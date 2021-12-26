Ученые выяснили, что COVID-19 может надолго проникать в сердце и мозг

Коронавирус способен проникать в большинство органов человека, включая сердце и мозг, и сохраняться там более семи месяцев. Такую информацию содержит исследования ученых из Национальных институтов здравоохранения (NIH) США, которые проанализировали биоматериалы 44 человек, умерших после перенесенного коронавируса.

"Мы обнаружили устойчивую РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов", - говорится в статье, опубликованной на сайте Research Square, где публикуются препринты исследования. Это означает, что полученные учеными результаты пока не верифицированы другими специалистами.

Эксперты обнаружили способность COVID-19 широко распространяться в организме, даже когда пациент переносит заболевание легко или вообще без симптомов. Однако серьезных воспалений вне легких выявлено не было.

"Наши данные предоставляют доказательства замедленного выведения вируса, но не подтверждают существенного воспаления вне дыхательных путей", - утверждают авторы исследования.

Ранее была обнаружена способность нового штамма коронавируса "омикрон" проникать в грызунов-переносчиков чумы. Пока не ясно, насколько эта особенность штамма повлияет на его распространение, поскольку "омикрон" и без того признан на сегодняшний день самым заразным.