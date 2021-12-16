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16.12.2021 06:28
Рубрика: Общество

"Омикрон" оказался способен проникать в грызунов-переносчиков чумы

Текст: Алексей Иванов

Недавно обнаруженный в Африке штамм коронавируса SARS-CoV-2 "омикрон" оказался способен поражать организм грызунов, являющихся переносчиками чумы.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Как известно, для проникновения внутрь клетки вирус использует специальные белки-шипы (они и образуют его "корону"), которые соединяются с рецепторами ACE2 на мембране. В результате серьезной мутации "омикрон", в отличие от "дельты", получил возможность связываться с ACE2 грызунов, пишет "РИА Новости" со ссылкой на препринт исследования, опубликованного на сайте bioRxiv.

Отметим, что пока не ясно, насколько эта особенность "омикрона" повлияет на его распространение - дело в том, что данный вариант вируса и без того признан на данный момент самым заразным. К тому же речь идет о препринте исследования, то есть полученные учеными результаты еще не были верифицированы их коллегами.

Как уже писала "РГ", заразившиеся новым штаммом коронавируса пациенты жалуются в том числе на боли в пояснице и першение в горле. Вместе с тем они почти на четверть реже попадают в больницы по сравнению с теми, кто заразился "дельта"-штаммом.

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