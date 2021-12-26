Утверждены суммы выплат за утрату трудоспособности на 2022 год

Все выплаты назначаются с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате. Ежемесячное пособие устанавливается в сумме среднего заработка, но не может быть выше максимального размера, оно начисляется со дня подписания медицинского заключения. В случае смерти из-за несчастного случая на производстве размер единовременной страховой выплаты составит 1 млн рублей, ее выплатят родственникам: несовершеннолетним детям, а если они учатся - то до достижения ими 23 лет, а также родителям, супругу (супруге) и другим членам семьи, которых человек содержал.

Суммы выплат планируются с учетом прогнозируемых поступлений в Фонд социального страхования страховых взносов, отчисляемых работодателями: в 2022 году фонд планирует собрать 161,2 млрд рублей. Тарифы остаются прежними: всего их 32, размеры варьируются от 0,2% до 8,5% и применяются в зависимости от вида экономической деятельности, а также ее класса травмоопасности. Учитывая, что прогнозируемая начисленная среднемесячная зарплата на одного работника в 2022 году составит 59 976 рублей, то максимальный размер страхового взноса, отчисляемый с нее, обойдется работодателю в 5097,96 рублей.

За работников с инвалидностью работодатели должны отчислять 60% от установленных размеров.

Страховые выплаты за утрату трудоспособности проиндексируют с 1 февраля