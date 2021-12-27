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27 декабря 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)

Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. N 413-Ф3 "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Дата подписания 21 декабря 2021 г.
Опубликован 27 декабря 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

Комментарии Российской Газеты

Утверждены суммы выплат за утрату трудоспособности на 2022 год

Принят Государственной Думой 9 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 15 декабря 2021 года

Статья 1

Установить, что в 2022 году и в плановый период 2023 и 2024 годов страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний уплачиваются страхователем в порядке и по тарифам, которые установлены Федеральным законом от 22 декабря 2005 года N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год". Страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний определяются в процентах к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договоров авторского заказа и включаются в базу для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

Статья 2

Установить, что в 2022 году и в плановый период 2023 и 2024 годов страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний уплачиваются в размере 60 процентов размеров страховых тарифов, установленных статьей 1 настоящего Федерального закона, индивидуальными предпринимателями в части начисленных работникам, являющимся инвалидами I, II или III группы, выплат и иных вознаграждений в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг) в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договоров авторского заказа, если в соответствии с указанными договорами заказчик обязан уплачивать страховщику страховые взносы.

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин