В центре Гамалеи назвали страны, где "омикрон" начал вытеснять "дельту"

В некоторых странах "омикрон"-штамм коронавируса начал очень быстро вытеснять "дельту". Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

"По Дании, Норвегии, Великобритании, США мы видим, что "омикрон" очень быстро начинает вытеснять "дельту", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал главную опасность штамма "омикрон" для России. По его словам, эта мутация может оказать очень большое давление на систему здравоохранения страны.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в случае заражения "омикроном" симптомы болезни могут появиться уже на следующий день после контакта с инфицированным. В среднем инкубационный период составляет три-шесть дней.