В Израиле введут дополнительные коронавирусные ограничения

В Израиле из-за очередной волны COVID-19 усилят коронавирусные ограничения. В частности, работодатели должны будут перевести половину сотрудников на "удаленку".

Данное требование будет действовать минимум до ноября будущего года, заявил премьер-министр Нафтали Беннет. Он отметил, что пятая волна коронавируса началась из-за нового штамма "омикрон". Израиль уже закрыл границы, но новый вариант SARS-CoV-2 успел проникнуть на территорию еврейского государства. У 200 человек диагноз подтвердился.

Служба безопасности Израиля теперь может отслеживать местоположение людей, которые обязаны соблюдать изоляцию. Это делается для того, чтобы разорвать цепочки заражения, объясняют свои действия власти.

При этом в Израиле наблюдается небольшой рост числа инфицированных. В сутки коронавирус выявляют максимум у 1200 человек.