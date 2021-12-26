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26.12.2021 21:15
Рубрика: Экономика

В Минэкономразвития опровергли финансовые требования ЕС к России

Текст: Нина Егоршева
В Минэкономразвития назвали недостоверной информацию о том, что Евросоюз предъявил к России претензии на получение выплаты в размере 290 млрд евро. Речь идет о распространенных ранее в СМИ сведениях о том, что Евросоюз подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) с требованием возместить средства, которые поставщики якобы потеряли в результате "дискриминации" европейских товаров с помощью политики импортозамещения.

"Информация о том, что ЕС "требует от России 290 млрд евро" в рамках спора, не является достоверной. Требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер РФ, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО. В 290 млрд евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб", - приводит сообщение пресс-службы Минэкономразвития ТАСС.

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При этом в министерстве уточнили, что правила ВТО не предполагают возможности выплат каких-либо компенсаций.

"В рамках ранее проведенных с ЕС консультаций Россия представила Евросоюзу подробные разъяснения относительно полного соответствия указанных мер обязательствам России в рамках ВТО", - следует из заявления ведомства.

На этой неделе Минэкономразвития уже комментировало претензии США по поводу нарушения Россией норм ВТО. В среду офис торгового представителя Соединенных Штатов в ВТО подготовил отчет по поводу "соблюдения обязательств России" в организации. В частности, в Вашингтоне отмечали, что импортозамещением и субсидированием внутреннего производства Москва ограничивает выход на отечественный рынок иностранных производителей. В Минэкономразвития ответили, что российская сторона каждый раз дает объясняет необоснованность подобных претензий. Со своей стороны Россия задает встречные вопросы, касающиеся ограничений работы отечественных экспортеров на американском рынке.

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