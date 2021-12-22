Минэкономразвития ответило на обвинения США в нарушении Россией норм ВТО

Минэкономразвития прокомментировало претензии США по поводу нарушения Россией норм Всемирной торговой организации (ВТО).

Ранее офис торгового представителя США в ВТО подготовил отчет по поводу "соблюдения обязательств России" в организации. В частности, в Вашингтоне считают, что импортозамещением и субсидированием внутреннего производства Москва ограничивает выход на отечественный рынок иностранных производителей.

"Вопросы, которые поднимаются в ежегодном докладе аппарата представителя США на торговых переговорах, регулярно озвучиваются американскими коллегами в ходе наших контактов в Женеве на площадке ВТО. Мы каждый раз даем на них аргументированные ответы, объясняя необоснованность претензий. Со своей стороны, задаем встречные вопросы, касающиеся ограничений работы российских экспортеров на американском рынке. Это часть повседневной работы в ВТО", - сообщили в Минэкономразвития, отвечая на запрос "Российской газеты".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя претензии США, отмечала, что импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции США и Евросоюза, которые сами по себе являются нарушением правил ВТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отверг обвинения в адрес России.