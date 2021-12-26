ВС РФ предлагает разрешить взыскивать без суда долги по транспортному налогу

Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов сообщил о готовящемся предложении взыскивать во внесудебном порядке с граждан долги по налогам. По его мнению, данная мера позволит снизить нагрузку на мировых судей.

Заявление прозвучало в ходе заседания экспертного клуба имени Д.Н. Замятнина по теме: "Мировая юстиция: состояние, проблемы, перспективы".

"Верховным судом РФ подготовлен проект федерального закона о внесудебной процедуре взыскания налоговой задолженности с физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, - сообщил Виктор Момотов. - Данная процедура будет аналогичной предусмотренной в настоящее время в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Она предусматривает право должника в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменные возражения, при поступлении которых взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке".

Таким образом, если дело очевидное, налоговой не придется обращаться в суд. Допустим, когда человек не оплатил в срок транспортный налог или налог на квартиру. Постановление налоговой будет обязательно к исполнению. Если счет не будет оплачен, документы уйдут в службу судебных приставов.

Если же у человека будут какие-то возражения, он сможет оспорить в суде приказ налоговой инспекции. Таким образом, упростить процедуру предлагается исключительно для бесспорных случаев. Когда есть машина, есть не оплаченный налог и спорить тут не о чем. Если же у человека есть сомнения: ту ли ставку применила инспекция, не просит ли за железного коня больше, чем нужно, то дело рассудит суд. По словам Виктора Момотова, за 9 месяцев 2021 года мировыми судьями было рассмотрено 2 миллиона 800 тысяч заявлений о взыскании налогов с граждан. "Большая часть таких дел не содержит правового спора, в связи с чем возражения должников поступили только в отношении 5 процентов судебных приказов о взыскании налоговой задолженности", - сказал он.

Сегодня налоги в бесспорных случаях взыскиваются в приказном порядке - по заявлению налоговой. Обжалуется лишь 5 процентов таких приказов

В большинстве случаев налоги с граждан взыскиваются в приказном порядке. Это упрощенная процедура, когда судья без разбирательства выписывает судебный приказ. Она применяется в бесспорных случаях.

Процедура обжалования простая - надо в установленный срок направить возражения. Тогда приказ отменяется и разбирательство будет проходить в обычном порядке. Проблема в том, что уведомления не всегда приходят вовремя.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за шесть месяцев общая сумма взысканий с граждан по долгам о налогах составила более 46 миллиардов рублей.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев обратил внимание на необходимость гарантий своевременного информирования граждан до того, как налоговая инспекция направит документы судебным приставам.

"У человека должна быть возможность обжаловать принятое решение, если он по каким-то причинам с ним не согласен. Причем обжаловать до того, как сумма будет списана судебными приставами с его счетов", - заявил Владимир Груздев.

Член АЮР Асия Мухамедшина считает, что проект, по сути, мало что меняет для граждан, так как и сейчас такие решение выносятся заочно. Член АЮР Мария Спиридонова полагает, что проблемы у людей могут возникнуть, особенно в переходный период.

В свою очередь, в Верховном суде России обращают внимание, что в соответствии с рекомендацией Комитета министров Совета Европы "О мерах по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды" от 16 сентября 1986 г., сбор налогов и таможенных пошлин отнесен к числу задач, от которых судьи должны быть избавлены с учетом особенностей каждой страны.

Так что подготовленный проект соответствует международным нормам. Его цель - избавить судей от излишней формальной работы. Сегодня нагрузка на мировых судей, которые и рассматривают обращения налоговой, составляет 380 дел в месяц.

"В настоящее время отсутствует правовой акт, устанавливающий нормы нагрузки на мировых судей, хотя активная правотворческая работа, направленная на распределение нагрузки, ведется еще с 2006 года, - рассказал председатель Совета судей России Виктор Момотов. - Совет судей РФ ведет работу по разработке норм нагрузки судей, это сложная, но крайне важная для судебной системы задача. Ее решение позволит в том числе должным образом организовать работу и мировой юстиции".

Однако, по его словам, увеличение количества мировых судей не является решением проблемы возрастающей ежегодно нагрузки. Требуется комплексный подход с точки зрения как организации работы, применения новых технологий, так и совершенствования процессуального законодательства.

Например, в Белгородской области на трех участках мировых судей тестируется программа в части вынесения судебных приказов при взыскании с граждан имущественного, транспортного и земельного налогов.