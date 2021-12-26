Вышел тизер фильма "После. Долго и счастливо"

В Сети появился первый тизер продолжения чудовищной эротико-мелодраматической линейки "После", основанной на книгах Анны Тодд.

Четвёртая часть называется "После. Долго и счастливо" и является экранизацией одноимённого романа.

Синопсис там такой: "Любовь Тессы и Хардина - неоспорима, и с каждым новым испытанием их связь становилась всё крепче, а страсть - всё сильнее. Вот только Хардин никак не может усмирить своих демонов, в то время как Тесса уже не та наивная девушка, чей мир он перевернул с ног на голову. Она чувствует, что в вечных попытках спасти Хардина может потерять саму себя. Ждёт ли их сказку счастливый финал, или же "долго и счастливо" - это не для Тессы и Хардина?"

Премьера - 25 августа.