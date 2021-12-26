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Вышел тизер фильма "После. Долго и счастливо"

Новости
    26.12.2021, 11:20
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Кинокомпания ВОЛЬГА Фото: youtube.com/ Кинокомпания ВОЛЬГА
Фото: youtube.com/ Кинокомпания ВОЛЬГА

В Сети появился первый тизер продолжения чудовищной эротико-мелодраматической линейки "После", основанной на книгах Анны Тодд.

Четвёртая часть называется "После. Долго и счастливо" и является экранизацией одноимённого романа.

Фото: youtube.com/ Exponenta Film
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Синопсис там такой: "Любовь Тессы и Хардина - неоспорима, и с каждым новым испытанием их связь становилась всё крепче, а страсть - всё сильнее. Вот только Хардин никак не может усмирить своих демонов, в то время как Тесса уже не та наивная девушка, чей мир он перевернул с ног на голову. Она чувствует, что в вечных попытках спасти Хардина может потерять саму себя. Ждёт ли их сказку счастливый финал, или же "долго и счастливо" - это не для Тессы и Хардина?"

Премьера - 25 августа.

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