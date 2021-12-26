Вышел трейлер третьего сезона "Атланты"

Третий сезон через тернии идущего к своему зрителю продолжения сэдкома "Атланта" получил тизер-трейлер. Ролик с подзаголовком "Гости" появился на YouTube-канале FX.

Действие сезона будет почти полностью разворачиваться в Европе, куда локальный рэпер из, собственно, Атланты прибыл со своей командой и с туром. При этом процессы сопряжены не только с получением определенных (18+) удовольствий, не и со сталкиванием с некоторыми культурными преградами и недопониманием.

Премьера - 24 марта, в этот день зрители увидят сразу два эпизода.

Напомним, что шоу уже продлено на четвертый, его съемки велись параллельно с третьим.

Предыдущий ролик смотрите здесь.