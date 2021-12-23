У третьего сезона сэдкома "Атланта" появилась дата премьеры

Многострадальный сэдком с элементами сюра "Атланта" вернется на экраны 24 марта 2022 года - сразу два эпизода третьего сезона. Об этом сообщил Collider.

Напомним, что шоу, завоевавшее в общей сложности более полусотни наград и около ста номинаций, дебютировало в сентябре 2016-го, второй сезон вышел весной 2018-го. Вскоре "Атланта" была продлена дуплетом на третий-четвертый, но дело шло не быстро, как видим.

Согласно официальному синопсису, действие третьего сезона почти полностью развернется в Европе, куда главные герои - местечковый рэпер из Атланты с командой - отправятся в тур, "всеми силами пытаясь приноровиться к наконец-то обретенному успеху".

Создатель и исполнитель одной из главных ролей - Дональд Гловер ("Сообщество"), плюс Брайан Тайри Генри ("Вечные", "Годзилла против Конга"), Лакит Стэнфилд ("Иуда и чёрный мессия"), Зази Битц (второй "Дэдпул 2", "Джокер").