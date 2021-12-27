Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 1100 долларов за тысячу кубометров согласно данным биржи ICE.

Стоимость январского фьючерса в понедельник на открытии рухнула примерно на 10% по сравнению с ценой закрытия торгов в пятницу, в дальнейшем снижение продолжилось и к полудню достигло уже 15%, то есть, цена составила 1090 доллара.

На прошлой неделе цены резко взлетели практически до отметки в 2200 долларов, а к пятнице опустились почти вдвое. Подобная ситуация уже наблюдалась в октябре, когда цены превысили 1900 долларов, потом снижались более чем в два раза, а в ноябре снова пошли в рост. До этого таких высоких цен на европейском рынке не было с 1996 года.

Эксперты связывают ситуацию с разными факторами, включая ограничение предложения от основных поставщиков, низкий уровень заполненности хранилищ - минимальный за последние пять лет, погодные условия и так далее.