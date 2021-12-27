Цифровые паспорта начнут выдавать в Москве, Подмосковье и Татарстане

Правительство выбрало Москву и Московскую область, а также Татарстан в качестве пилотных регионов для внедрения цифрового паспорта. Об этом РИА Новости рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что цифровой паспорт - это аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография. По желанию можно будет добавить, например, ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.

По словам Чернышенко, системный проект цифрового паспорта уже готов, проведены технические испытания базовых электронных компонентов. Выдача начнется в начале 2023 года, предварительно, в пилотных регионах, имеющих высокую технологическую готовность к использованию таких документов - это Москва, Московская область и Республика Татарстан.

Использовать цифровой паспорт можно будет в любой точке России. Вице-премьер подчеркнул, что замена бумажного паспорта на смарт-карту будет выбором каждого гражданина.

Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что выдача электронных паспортов в России планируется с января 2023 года. На первоначальном этапе предполагается выдать не менее 100 тысяч таких паспортов. Получить их граждане смогут на добровольной основе начиная с 14 лет. Казакова отметила, что с юридической точки зрения паспорт с электронным носителем информации будет иметь такой же статус, как и действующий бумажный паспорт.