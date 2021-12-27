Новости

Цифровые паспорта начнут выдавать в Москве, Подмосковье и Татарстане 06:15
В ЕАО тигрица Светлая в третий раз стала мамой 06:09
Во Владивостоке из-за сильных морозов треснул мост 05:37
Арестованный в Лондоне злоумышленник планировал убить королеву 05:31
В Австралии зафиксирована первая смерть пациента с "омикрон"-штаммом 05:29
Город Спутник в Приморье получил дополнительное финансирование 05:25
В Великобритании создали "собачий телефон" для связи питомцев с хозяевами 05:07
Пожарный из Красноярска протащил 8-тонный грузовик на полсотни метров 05:06
В Приморье выяснили причины гибели самолета Ли-2 в 1951 году 04:56
В Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах из-за циклона 04:35
Главный тренер сборной России объяснил причины поражения от шведов на МЧМ 04:28
Пушков рассказал, от чего зависит успех переговоров России и НАТО 04:15
Хоккеист Мичков: Будем делать выводы и готовиться к следующей игре 04:10
В ВОЗ сообщили, что "омикрон" научился обходить иммунную защиту 04:01
В ВОЗ назвали условия для окончания пандемии коронавируса в 2022 году 03:00
Россияне назвали главные события в жилищной сфере 01:43
Захарова прокомментировала сообщения об иске ЕС к России в ВТО 01:10
Путин: Российские спасатели - среди лучших 00:30
Грозивший взорвать гранату в столичном ТЦ посетитель задержан 00:22
Запущен цифровой портал об интеграции в ЕАЭС 00:01
Стал известен состав сборной России по хоккею на стартовый матч МЧМ 26.12.2021
От COVID-19 умер озвучивавший Дамблдора актер Андрей Ярославцев 26.12.2021
В Москве подросток погиб во время катания на "ватрушке" 26.12.2021
В столичном ТЦ возникла паника из-за вооруженного гранатой посетителя 26.12.2021
"Манчестер Сити" со счетом 6:3 обыграл "Лестер" в чемпионате Англии 26.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
27.12.2021 06:15
Рубрика: Власть

Цифровые паспорта начнут выдавать в Москве, Подмосковье и Татарстане

Правительство выбрало Москву и Московскую область, а также Татарстан в качестве пилотных регионов для внедрения цифрового паспорта. Об этом РИА Новости рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Дмитрий Чернышенко: В России создано 11 тысяч высокотехнологичных рабочих мест

Он напомнил, что цифровой паспорт - это аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография. По желанию можно будет добавить, например, ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.

По словам Чернышенко, системный проект цифрового паспорта уже готов, проведены технические испытания базовых электронных компонентов. Выдача начнется в начале 2023 года, предварительно, в пилотных регионах, имеющих высокую технологическую готовность к использованию таких документов - это Москва, Московская область и Республика Татарстан.

Использовать цифровой паспорт можно будет в любой точке России. Вице-премьер подчеркнул, что замена бумажного паспорта на смарт-карту будет выбором каждого гражданина.

Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что выдача электронных паспортов в России планируется с января 2023 года. На первоначальном этапе предполагается выдать не менее 100 тысяч таких паспортов. Получить их граждане смогут на добровольной основе начиная с 14 лет. Казакова отметила, что с юридической точки зрения паспорт с электронным носителем информации будет иметь такой же статус, как и действующий бумажный паспорт.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Право Личные документы Правительство Вице-премьеры

Главное сегодня

Путин: Российские спасатели - среди лучших
Цифровые паспорта начнут выдавать в Москве, Подмосковье и Татарстане
Минэкономразвития опровергло информацию о претензиях ЕС к России на 290 млрд евро
Пушков рассказал, от чего зависит успех переговоров России и НАТО
Ученые выяснили, что COVID-19 может надолго проникать в сердце и мозг
Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Любые соцвыплаты запретят списывать за долги