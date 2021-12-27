Диетолог назвал три основных способа убрать жир с живота

Британский диетолог Майкл Мосли перечислил три эффективных способа избавления от жира на животе, о которых сообщает издание Express.

Чтобы запустить процесс похудения, диетолог советует начать со снижения количества сахара и простых углеводов в рационе. Мосли пояснил, что жир на животе напрямую связан с выработкой инсулина. Этот гормон организм вырабатывает после еды, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Кроме того, инсулин регулирует обмен углеводов, участвует в белковом и углеводном обмене. По словам эксперта, с возрастом выработка инсулина может нарушаться, что в свою очередь становится причиной набора лишних килограммов и образованию жировых отложений в области живота.

Именно поэтому Майкл Мосли рекомендует выбирать продукты и напитки, содержащие не более 5% сахара. При этом по ограничения попадают в том числе все сладкие фрукты, такие как манго и ананас, а также соки.

Также диетолог советует попробовать интервальное голодание, которое помогает ускорить метаболизм. Он пояснил, что кратковременный отказ от пищи, за счет снижения уровня инсулина, повышение уровня гормона роста и усиления передачи сигналов адреналина, облегчает сжигание жира.

Третьим шагом, по мнению Мосли, должны стать физические нагрузки. "Хотя физические упражнения сами по себе не помогут избавиться от стойкого жира вокруг талии, они могут иметь решающее значение для снижения риска повторного набора жира, а также снижения уровня сахара в крови и повышения чувствительности к инсулину", - пояснил эксперт.

Ранее доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал, чем опасен висцеральный (внутренний) жир, который преимущественно располагается вокруг органов брюшной полости. По его словам, именно жир на животе способен вызывать множество проблем, включая повышенный риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. При этом эксперт делает советует не увлекаться новомодными диетами, поскольку они, по словам Ковалькова, могут лишь увеличить количество лишних килограммов после отказа от них. Гораздо разумнее человеку питаться разумно и сбалансированно, а также активнее двигаться.

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