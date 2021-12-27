"Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа"

"Газпром" не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" для прокачки газа через Польшу, свидетельствуют данные GSA Platform.

Ранее холдинг не стал бронировать мощности этого газопровода на декабрь, отдав предпочтение ежедневному бронированию. Тем не менее уже семь дней подряд мощности "Ямал-Европа" остаются невостребованными. В результате с 21 декабря физический поток газа по газопроводу идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции пояснил, что "Газпром" не бронирует дополнительные мощности на поставку газа по газопроводу "Ямал - Европа" через территорию Польши, потому что нет соответствующих заявок потребителей. Именно по этой причине работа трубы переведена в реверсный режим работы, а не потому, что так захотел "Газпром".