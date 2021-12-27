Генсек ООН: Пандемия коронавируса не будет последней для человечества

Нынешняя пандемия не будет последней для человечества, необходимо подготовиться к появлению новых. Об этом в своем Twitter заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По мере разрешения нынешнего кризиса системы здравоохранения, нам необходимо готовится к следующему, отметил генсек. В Международный день противоэпидемической готовности (отмечается 27 декабря) Гутрриш призвал "уделить этому вопросу внимание и инвестиции, которых он заслуживает".

Ранее генсек заявил, что миру необходим международный план вакцинации от коронавируса для того, чтобы в первой половине 2022 года на Земле было привито 70% населения. По его словам, международный план вакцинации позволит как минимум удвоить темпы производства и распределения вакцин. Глава ООН добавил, что коронавирус усилил неравенство в мире, а тот факт, что миллиарды людей на планете все еще ждут своей первой прививки от COVID-19, он назвал "моральной ошибкой".