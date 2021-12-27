Генсек ООН: Пандемия коронавируса не будет последней для человечества

Нынешняя пандемия не будет последней для человечества, необходимо подготовиться к появлению новых. Об этом в своем Twitter заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
По мере разрешения нынешнего кризиса системы здравоохранения, нам необходимо готовится к следующему, отметил генсек. В Международный день противоэпидемической готовности (отмечается 27 декабря) Гутрриш призвал "уделить этому вопросу внимание и инвестиции, которых он заслуживает".
Ранее генсек заявил, что миру необходим международный план вакцинации от коронавируса для того, чтобы в первой половине 2022 года на Земле было привито 70% населения. По его словам, международный план вакцинации позволит как минимум удвоить темпы производства и распределения вакцин. Глава ООН добавил, что коронавирус усилил неравенство в мире, а тот факт, что миллиарды людей на планете все еще ждут своей первой прививки от COVID-19, он назвал "моральной ошибкой".
#COVID19 will not be the last pandemic humanity will face.— António Guterres (@antonioguterres) December 27, 2021
As we respond to this health crisis, we need to prepare for the next one.
On this International Day of Epidemic Preparedness, let’s give this issue the focus, attention and investment it deserves.