Инфекционист предрек окончание пандемии в 2022 году

Эпидситуация по коронавирусу улучшится в 2022 году, считает глава Института инфекционных заболеваний и госпитальной гигиены Университетской больницы Йены Матиас Плетц.

По мнению Плетца, волны пандемии будут все более слабыми даже в случае появления новых вариантов, поскольку уже имеется базовый иммунитет. При этом вирус полностью не исчезнет, однако ситуация станет такой, что система здравоохранения сможет ее полностью контролировать, как это происходит с другими патогенами.

Инфекционист в беседе с DPA добавил, что в начале коронавирус поражал население, которое не имело никакого иммунитета, поэтому он и смог так быстро распространиться. Сейчас же в популяции возникает гибридный иммунитет - результат вакцинации и перенесенного заболевания.

В России массовая вакцинация проводится с января 2021 года. На данный момент привиты свыше 70 миллионов человек, вскоре планируется начать вакцинацию подростков.

Всемирная организация здравоохранения считает, что сейчас пандемия находится в самом разгаре. Переход в эндемическую стадию, по мнению экспертов ВОЗ, случится после того, как вакцины получит 70% населения Земли.