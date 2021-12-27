В ВОЗ назвали условия для окончания пандемии коронавируса в 2022 году

Пандемия коронавируса продолжается уже почти два года. Есть ли надежда, что 2022 год станет свободным от коронавируса?

По мнению представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, пока еще существует много неопределенностей в отношении будущего развития этой пандемии, мировые ученые и страны рассматривают ряд сценариев, а ВОЗ делает все возможное, чтобы предоставить платформу для обмена опытом и знаниями, обеспечивающую максимальную вероятность разработки эффективных ответных мер.

"Но прямо сейчас мы все еще находимся в самом разгаре пандемии. Приоритетом является спасение жизней с использованием всех имеющихся в нашем распоряжении инструментов. Ожидается, что из стадии "пандемии" распространение вируса перейдет в эндемическую стадию. По текущим прогнозам, это может произойти тогда, когда будет обеспечено более 70% охвата вакцинацией во всем мире. Однако достичь этого необходимо быстро, чтобы предотвратить масштабные мутации вируса", - рассказала Вуйнович в интервью "Российской газете".

По словам представителя ВОЗ, важным элементом будет и глобальная солидарность, когда все страны действуют сообща как одна глобальная семья. "Пандемии придет конец, когда все мы вооружимся научными подходами и возьмем на себя ответственность за свои действия", - подчеркнула Вуйнович.

Полностью интервью с Мелитой Вуйнович читайте в ближайших номерах "Российской газеты".