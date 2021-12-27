Новости

В ВОЗ назвали условия для окончания пандемии коронавируса в 2022 году 03:00
Россияне назвали главные события в жилищной сфере 01:43
Захарова прокомментировала сообщения об иске ЕС к России в ВТО 01:10
Путин: Российские спасатели - среди лучших 00:30
Грозивший взорвать гранату в столичном ТЦ посетитель задержан 00:22
Запущен цифровой портал об интеграции в ЕАЭС 00:01
Стал известен состав сборной России по хоккею на стартовый матч МЧМ 26.12.2021
От COVID-19 умер озвучивавший Дамблдора актер Андрей Ярославцев 26.12.2021
В Москве подросток погиб во время катания на "ватрушке" 26.12.2021
В столичном ТЦ возникла паника из-за вооруженного гранатой посетителя 26.12.2021
"Манчестер Сити" со счетом 6:3 обыграл "Лестер" в чемпионате Англии 26.12.2021
Ученые выяснили, что COVID-19 может надолго проникать в сердце и мозг 26.12.2021
В ВСУ заверили, что женщины будут проходить военные сборы по желанию 26.12.2021
Глава СПЧ назвал драматической ситуацию с 9-летней студенткой МГУ 26.12.2021
В Забайкалье прорвало дамбу 26.12.2021
Песков усомнился в приезде Зеленского на саммит СНГ в Петербурге 26.12.2021
Большинство британцев оказались разочарованы последствиями Brexit 26.12.2021
Столтенберг предложил созвать заседание Совет Россия-НАТО 12 января 26.12.2021
Песков: Санкции никогда не достигают своей цели 26.12.2021
Центральную Россию ожидает возвращение морозов 26.12.2021
В Кремле заявили о невозможности сделать из России жертву 26.12.2021
Песков прокомментировал пуск "Циркона" 26.12.2021
Песков считает, что в 2022 году мир ждут новые волны пандемии 26.12.2021
Назван самый вредный напиток, ускоряющий процесс старения 26.12.2021
Песков назвал Путина и Байдена самыми опытными политиками на планете 26.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
27.12.2021 03:00
Рубрика: Общество

В ВОЗ назвали условия для окончания пандемии коронавируса в 2022 году

Текст: Ольга Игнатова
Пандемия коронавируса продолжается уже почти два года. Есть ли надежда, что 2022 год станет свободным от коронавируса?
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

По мнению представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, пока еще существует много неопределенностей в отношении будущего развития этой пандемии, мировые ученые и страны рассматривают ряд сценариев, а ВОЗ делает все возможное, чтобы предоставить платформу для обмена опытом и знаниями, обеспечивающую максимальную вероятность разработки эффективных ответных мер.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
ВОЗ: в 2022 году вакцин хватит, чтобы привить все взрослое население мира

"Но прямо сейчас мы все еще находимся в самом разгаре пандемии. Приоритетом является спасение жизней с использованием всех имеющихся в нашем распоряжении инструментов. Ожидается, что из стадии "пандемии" распространение вируса перейдет в эндемическую стадию. По текущим прогнозам, это может произойти тогда, когда будет обеспечено более 70% охвата вакцинацией во всем мире. Однако достичь этого необходимо быстро, чтобы предотвратить масштабные мутации вируса", - рассказала Вуйнович в интервью "Российской газете".

По словам представителя ВОЗ, важным элементом будет и глобальная солидарность, когда все страны действуют сообща как одна глобальная семья. "Пандемии придет конец, когда все мы вооружимся научными подходами и возьмем на себя ответственность за свои действия", - подчеркнула Вуйнович.

Полностью интервью с Мелитой Вуйнович читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин: Российские спасатели - среди лучших
Минэкономразвития опровергло информацию о претензиях ЕС к России на 290 млрд евро
Песков: Расширение НАТО на Украину - вопрос жизни и смерти для РФ
Грозивший взорвать гранату в столичном ТЦ посетитель задержан
Глава СПЧ назвал драматической ситуацию с 9-летней студенткой МГУ
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год