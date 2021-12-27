Как и когда развивать логическое мышление у ребенка

Чем коза отличается от капусты? Что общего у Шерлока Холмса и Леонардо да Винчи? Как мыслят одаренные дети? Когда развивать логическое мышление? Об этом "РГ" рассказала Анна Белошистая, доктор педагогических наук, профессор кафедры математики, физики и информационных технологий Мурманского арктического госуниверситета, автор книг по развитию математических способностей и логического мышления у детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Анна Витальевна, логика у ребенка - это от рождения или от обучения?

Анна Белошистая: Целенаправленных исследований в этой области практически нет. Очень многие, в том числе и учителя математики, полагают, что это природный дар: у одних - есть, и их значительное меньшинство. У других - нет, их большинство. При этом нет смысла спорить, что с умениями человек не рождается, а логика - это умение правильно мыслить. Человек рождается с рефлексами - и только. Умения - это достояние культурного развития человека: от умения варить борщ до умения пользоваться гаджетами и так далее. Однако разные умения формируются легче и быстрее в соответствующем возрасте. Например, если ребенок не будет учиться говорить в 2-4 года, то он сам не заговорит. Если ребенок не обучится прямохождению в 3-4 года, то он может не встать на две ноги вообще. В мировой практике известны жестокие эксперименты, подтверждающие эти факты. Конечно, умение доказывать не относится к таким жизненно-необходимым, как речь или прямохождение. Но то, что человек, не обученный умению делать выводы из исходных данных на основе использования логических "конструкций", сам не научится это делать, у меня сомнений нет.

Хотя нет правил без исключений. Учить логике Леонардо да Винчи смысла не было, но 99 процентов других детей учить логике нужно. Но для этого нужно самому владеть умением логически мыслить. К сожалению, 95 процентов наших педагогов детских садов этого умения не имеют, да и большинство родителей - тоже. При этом абсолютное большинство взрослых людей твердо убеждены в том, что уж они-то мыслить логически умеют. Есть исследования, показывающие, что если к 15-16 годам логическое мышление не сложилось, то дальше с его развитием будет тяжко. Развивать логическое мышление "с чистого листа" у взрослого человека практически невозможно.

Интересно, одаренные дети мыслят логически?

Анна Белошистая: Они мыслят креативно. Креативность либо есть, либо ее нет. Не так давно в психологии появилось понятие "дивергентности" - это способность человека выдать различное количество решений, основанных на одних и тех же данных и при этом как способы решения, так и результат, могут быть разными, но верными.

Но дивергентность у детей не "проявляется", если ее "проявление" не подготовить. По моему убеждению, дивергентность - начало креативности, тот "золотой ключик", которым можно открыть волшебную дверь. А влиять на развитие дивергентности уже можно. Сложность в том, что развивать дивергентность у ребенка может только тот взрослый, который сам ею обладает. Поэтому дивергентные задания часто непонятны взрослым, а детям понятны. Особенно одаренным.

В качестве "взрослого" примера обычно приводят знаменитую задачу Ландау. Он предлагал ее тем, кто хотел стать его аспирантами и брал только тех, кто мог внятно ответить. "Продолжи ряд О, Д, Т, Ч, П, Ш……". Ответы могли быть разными. Попробуйте дать свой.

Ребенок говорит родителям: "Давайте рассуждать логически..." Как думаете, это просто фигура речи или ребенок уже действительно научился связывать мысли и слова в цепочки?

Анна Белошистая: Думаю, фигура речи.

В Уральском педуниверситете недавно провели исследование разных видов мышления у дошкольников. В эксперименте участвовала тысяча детей. Оказалось, хуже всего дела обстоят с логическим мышлением. Только 16 процентов смогли найти недостающие картинки в цепи. Что не так с логикой?

Анна Белошистая: Я не знаю, какого рода цепь картинок предлагалась. Эти последовательности могут быть составлены на разных принципах и многое зависит от того, насколько понятны ребенку изображения и сами принципы. Но то, что Вы называете "логическим" и результат 16% - это как я догадываюсь - понятийное мышление (его еще называют иногда абстрактно-логическим). Этот вид мышления в большинстве случаев более-менее складывается годам к 14-15. Если вообще складывается. На сегодня ситуация такова, что понятийное мышление, без которого невозможно полноценное освоение любой науки, не складывается на должном уровне даже у большинства студентов. Понятийного мышления не может быть в полноценном виде у ребенка дошкольного возраста. НО! Уже в этом возрасте могут быть заложены будущие ошибки в систему формирования понятийного мышления. Иногда это провоцируют так называемые "развивающие логику" материалы, которыми пользуются родители. Когда обобщения делаются не на основе понятий, не на основном свойстве, а на несущественных признаках. И ребенок начинает лихо комбинировать "козу с капустой", оба слова ведь начинаются на букву "К", не отделяя второстепенных признаков от основных. И привыкает к этому. Так что многое зависит от того, кто и как ребенка учит.

Все ли дети способны логически мыслить? Если нет, то можно ли развить эти способности?

Анна Белошистая: Развивать логические способности можно и нужно. Помешать в той или иной мере может только умственная отсталость. Но, конечно, нужно понимать, что уровень логического мышления у всех будет разный. Всех сделать Шерлоками Холмсами невозможно. Но приучить к основам можно всех.

Давайте дадим подсказки родителям: когда надо начинать, что поможет развитию логического мышления? Сочинение историй, решение нестандартных задач, мозговой штурм какой-то сложной ситуации вместе с родителями? Что-то еще?

Анна Белошистая: Начинать можно в любой момент, но желательно до 5-6 лет. Не скажу, что после трех уже поздно, но лучше начать в 2-3 года. В начальной школе сформированные основы логического мышления очень выручают ребенка: даже если он не особо старательный ученик, он будет всегда "на плаву". Именно за счет логики. Все, что вы перечислили, - это мелочи, которые не повредят, но особой пользы не принесут. А вот эти задания могут помочь. Попробуем?

Пояснения для родителей: при выполнении заданий просим ребенка рассуждать вслух, так как в зависимости от подхода задания могут быть выполнены по-разному. В задании 1 только верхний ряд кружков будет закрашен однозначно по образцу. А вот во втором ряду только для первого кружка будет однозначный вариант (желтый-красный). А вот три остальных могут быть закрашены по-разному, в зависимости от того, куда их будет мысленно поворачивать ребенок. Такой же подход - в задании 3.