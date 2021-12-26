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26.12.2021 19:39
Рубрика: Общество

Глава СПЧ назвал драматической ситуацию с 9-летней студенткой МГУ

Текст: Владимир Емельяненко

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил свою помощь в организации обсуждения ситуации, которая сложилась вокруг обучения девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой.

В Сети опубликовано открытое письмо в защиту Алисы Тепляковой

Ранее член СПЧ Александр Асмолов обратился к Фадееву с просьбой взять под контроль конфликтную ситуацию с обучением Тепляковой в МГУ, в котором оказались задействованы родители девочки, преподаватели и сотрудники вуза.

"Я не специалист в этой области, и здесь речь идет о судьбе ребенка. Я никакие свои соображения высказывать не имею права", - заявил Фадеев РИА Новости и назвал ситуацию "довольно драматической".

Он сообщил, что письмо с просьбой о помощи передали уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и детскому обмбудсмену Марии Львовой-Беловой. "Мне кажется, что уполномоченный по правам ребенка здесь более уместен, но если мы поймем, что мое участие будет разумно, то я готов помочь", - добавил Фадеев.

О скандале с отцом Алисы Тепляковой рассказали в пресс-службе факультета психологии МГУ. Девочка не сдала предмет "Введение в психологию" и, расстроившись из-за неправильного ответа, выбежала из аудитории, прежде чем узнала результат. Отец девочки был возмущен и пытался прорваться на факультет. Он напал на завкафедрой, кричал на преподавателей, в результате его задержала охрана вуза.

Полиция начала проверку по заявлению отца Алисы Тепляковой

В этом году Алиса Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике в возрасте 8 лет. На факультете психологии МГУ выражали готовность принять абитуриентку, если она справится с вступительными экзаменами. Поступить на бюджетное место Алиса не смогла и была зачислена на платное отделение.

Общество Образование Общество Семья и дети Наука и образование МГУ им. Ломоносова Президент Совет по правам человека

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