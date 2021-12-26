Психолог Александр Асмолов: Ситуация с Алисой Тепляковой - опасный эксперимент над ребенком

Напомним, Алиса Теплякова этим летом сдала ЕГЭ и поступила на платное отделение психфака МГУ, став самой юной первокурсницей вуза за последние годы. Алиса проходила школьную программу на домашнем обучении с родителями. Девочка стала ньюсмейкером для многих СМИ и героиней разных телешоу, куда приходила с отцом. Однако эксперты в области детской психологии и неврологии уверены - ситуация не лучшим образом отразится на развитии ребенка.

"С экспертной точки зрения данная ситуация являет собой ни что иное как неапробированный эксперимент…, не учитывающий познавательные и личностные закономерности развития детей этой возрастной категории", - пишет Александр Асмолов, обращаясь к уполномоченному по права человека в РФ Татьяне Москальковой, уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой и председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву. - Существует большая вероятность, что подобный социально-педагогический эксперимент может повлечь за собой нарушения психического и психофизиологического развития Алисы Тепляковой".

В обращении также есть просьба взять ситуацию под контроль и выйти с предложением о "приостановке опасного социально-педагогического эксперимента".

Ранее в сети появилось открытое письмо в защиту Алисы, в котором семья девочки просит контролирующие органы дать оценку ситуации с обучением дочери на психологическом факультете МГУ.