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26.12.2021 13:47
Рубрика: Общество

Психолог Александр Асмолов: Ситуация с Алисой Тепляковой - опасный эксперимент над ребенком

Текст: Мария Агранович
Случай с 9-летней студенткой факультета психологии МГУ Алисой Тепляковой может повлечь серьезные нарушения психического развития девочки. Об этом говорит в своем обращении известный психолог, академик РАО и член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ Александр Асмолов.
Фото: Россия 24 Фото: Россия 24
Фото: Россия 24

Напомним, Алиса Теплякова этим летом сдала ЕГЭ и поступила на платное отделение психфака МГУ, став самой юной первокурсницей вуза за последние годы. Алиса проходила школьную программу на домашнем обучении с родителями. Девочка стала ньюсмейкером для многих СМИ и героиней разных телешоу, куда приходила с отцом. Однако эксперты в области детской психологии и неврологии уверены - ситуация не лучшим образом отразится на развитии ребенка.

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"С экспертной точки зрения данная ситуация являет собой ни что иное как неапробированный эксперимент…, не учитывающий познавательные и личностные закономерности развития детей этой возрастной категории", - пишет Александр Асмолов, обращаясь к уполномоченному по права человека в РФ Татьяне Москальковой, уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой и председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву. - Существует большая вероятность, что подобный социально-педагогический эксперимент может повлечь за собой нарушения психического и психофизиологического развития Алисы Тепляковой".

В обращении также есть просьба взять ситуацию под контроль и выйти с предложением о "приостановке опасного социально-педагогического эксперимента".

Ранее в сети появилось открытое письмо в защиту Алисы, в котором семья девочки просит контролирующие органы дать оценку ситуации с обучением дочери на психологическом факультете МГУ.

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