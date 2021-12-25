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25.12.2021 22:54
Рубрика: Общество

В Сети опубликовано открытое письмо в защиту Алисы Тепляковой

Текст: Сергей Бабкин

В "Живом журнале" появилось открытое письмо в защиту 9-летней студентки МГУ, вундеркинда Алисы Тепляковой. В нем семья девочки просит контролирующие органы дать оценку ситуации с обучением Алисы на психологическом факультете.

Подписанты обнародовали некоторые детали конфликта с руководством и преподавательским составом факультета, где обучается ребенок-вундеркинд. Семья считает письмо официальным обращением в надзорные органы.

Полиция начала проверку по заявлению отца Алисы Тепляковой

Ранее представители факультета были вынуждены вызвать полицию во время экзамена из-за поведения отца девочки, угрожавшего преподавателям. В свою очередь и сам Евгений Тепляков высказал претензии работникам МГУ. Факультет официально заявил, что девочка не смогла сдать экзамен и, расстроившись, выбежала из аудитории. Именно это вызвало агрессивную реакцию мужчины.

Поступление Алисы Тепляковой в МГУ и первый год ее обучения стали одними из самых обсуждаемых тем 2021 года. Учебный процесс оброс чередой скандалов из-за различных образовательных подходов университета и родителей девочки.

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