Какой сегодня день. 27 декабря - Международный день противоэпидемической готовности

ООН предложила всем странам-членам, частному сектору и гражданскому обществу ежегодно отмечать эту дату путем просветительской работы и мероприятий по повышению осведомленности, освещая важность предотвращения эпидемий, готовности к ним и борьбы через сотрудничество.
Сегодня в мире происходят вспышки как уже известных, так и новых болезней. По данным ВОЗ, ежегодно инфекционные заболевания переносят более миллиарда человек, они являются причиной каждой третьей смерти в мире. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. На данный момент в мире зафиксировано почти 280 миллионов случаев заражения новым коронавирусом, скончались 5,4 миллиона человек.
1 декабря Всемирная ассамблея здравоохранения дала старт процессу разработки конвенции, соглашения или другого международного документа для укрепления механизмов предотвращения пандемий, обеспечения готовности и принятия мер реагирования. Такая работа начнется в 2022 году. Россия поддержала разработку соответствующего документа.