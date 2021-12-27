Какой сегодня день. 27 декабря - Международный день противоэпидемической готовности

В этом году 27 декабря в мире во второй раз отмечают Международный день противоэпидемической готовности. Он был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2020 году с целью привлечения внимания к проблеме предотвращения эпидемий, повышения готовности к ним и консолидации усилий для борьбы с ними.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости