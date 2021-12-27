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27.12.2021 05:48
Рубрика: Общество

Кардиолог рассказала о самом вредном алкоголе для сердца и сосудов

Текст: Оксана Грибанова

Практически у всех на новогоднем столе присутствует алкоголь. Врачи же традиционно призывают провести праздник без спиртного или хотя бы максимально минимизировать вред от таких напитков. Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич подчеркнула, что огромное значение имеет дозировка. По ее словам, если человек выпивает больше бокала красного сухого вина, то это уже идет ему во вред.

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В плане пагубного влияния на организм врач особенно выделяет пиво. Так, пивная пенка содержит кобальт, избыток которого перегружает сердце. Также пиво насыщает кровь углекислым газом, что провоцирует варикозное расширение вен. Кроме того, напиток, который многие воспринимают как "легкий и безопасный", разрушает клетки головного мозга и способствует гормональным сбоям.

"И то, чем пиво обычно закусывают, это тоже, как правило, совершенно не те продукты, которые полезны", - уточнила Анна Кореневич.

Руководитель отделения онкопроктологии онкоцентра "Лапино-2" Арсен Расулов считает, что самым лучшим вариантом для главной ночи в году будут сухие вина. Содержащийся в них градус получается естественным путем, поэтому для организма это будет наиболее безопасно, отметил он, порекомендовав отдать предпочтение дорогому напитку без спирта, красителей, консервантов и прочего.

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