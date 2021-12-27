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1 января 2022 г. 11:50
Общество
Текст: Надежда Столярчук
Родина - № 1(122)

Мы помним, Алёша...

Красноармеец Алексей Алянчиков вернулся домой с войны
Его прах поисковики экспедиции "Забытые герои" нашли минувшей весной в деревне Вдицко Новгородской области вместе с останками еще 320 бойцов и командиров 2-й Ударной армии, пытавшейся прорвать блокаду Ленинграда и почти полностью погибшей в окружении. И вместе с 32 смертными медальонами, половину из которых удалось прочитать. В том числе медальон красноармейца Алексея Андреевича Алянчикова, 1905 года рождения, призванного на фронт в 41-м райвоенкоматом Емельяновского района Красноярского края.
Красноармеец Алексей Алянчиков и его солдатский медальон.
Красноармеец Алексей Алянчиков и его солдатский медальон.

Об этом "Родина" рассказала в прошлогоднем июньском номере ("Еще семнадцать вернулись..."), обратившись к читателям с просьбой: помогите в поиске родственников павших бойцов.

- Судя по всему, Алексей был ранен, лежал в госпитале и погиб при бомбежке деревни в апреле 1942 года. Рядом с ним мы нашли ребенка, убитого осколком, - рассказал "Родине" первый заместитель руководителя Военно-исторического центра Северо-Западного округа Сергей Мачинский. - Конечно, прочитав медальон, мы тут же связались с его земляками...

В Емельяновском районе на новость сердцем откликнулись и стар и млад. Удалось выяснить, что в военное лихолетье большую семью Алянчиковых разбросало по всему Советскому Союзу. Связи растерялись. Но мгновенно откликнулся живущий в Красноярске внук Евгений Алянчиков. А позднее отозвались родные из Новосибирска, Хабаровска и даже Лондона...

Медальон деда принял на вечное хранение внук. Фото: Вячеслав Щеглов

...На церемонии прощания в сибирском поселке Памяти 13 Борцов внуку Евгению вручили солдатский медальон деда. Взрослый мужчина плакал, не скрывая слез. Последние почести земляку отдали односельчане и ветераны Вооруженных сил, кадеты и юнармейцы, школьники и педагоги. Рядовой 946-го артиллерийского полка красноярской 382-й стрелковой дивизии Алексей Алянчиков наконец-то упокоился в родной земле, которую защищал и за которую отдал жизнь.

Со всеми воинскими почестями... Фото: Вячеслав Щеглов
Темы дня:
#Великая Отечественная война
#память
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#поисковики