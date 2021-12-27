Красноармеец Алексей Алянчиков вернулся домой с войны

Об этом "Родина" рассказала в прошлогоднем июньском номере ("Еще семнадцать вернулись..."), обратившись к читателям с просьбой: помогите в поиске родственников павших бойцов.
- Судя по всему, Алексей был ранен, лежал в госпитале и погиб при бомбежке деревни в апреле 1942 года. Рядом с ним мы нашли ребенка, убитого осколком, - рассказал "Родине" первый заместитель руководителя Военно-исторического центра Северо-Западного округа Сергей Мачинский. - Конечно, прочитав медальон, мы тут же связались с его земляками...
В Емельяновском районе на новость сердцем откликнулись и стар и млад. Удалось выяснить, что в военное лихолетье большую семью Алянчиковых разбросало по всему Советскому Союзу. Связи растерялись. Но мгновенно откликнулся живущий в Красноярске внук Евгений Алянчиков. А позднее отозвались родные из Новосибирска, Хабаровска и даже Лондона...
...На церемонии прощания в сибирском поселке Памяти 13 Борцов внуку Евгению вручили солдатский медальон деда. Взрослый мужчина плакал, не скрывая слез. Последние почести земляку отдали односельчане и ветераны Вооруженных сил, кадеты и юнармейцы, школьники и педагоги. Рядовой 946-го артиллерийского полка красноярской 382-й стрелковой дивизии Алексей Алянчиков наконец-то упокоился в родной земле, которую защищал и за которую отдал жизнь.