Лавров назвал иск стран ЕС в ВТО позорным шагом

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Всемирная торговая организация сейчас находится в параличе. Об этом он заявил в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live".

По его словам, ее орган по урегулированию споров до недавнего времени был недееспособным и нерабочим. Сам иск Лавров назвал позорным и непорядочным шагом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения об иске ЕС к России в ВТО. Как заявила она, теперь мы знаем, в какую сумму Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит. Импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России, подчеркнула Захарова.