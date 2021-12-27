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Рубрика: Власть

Захарова прокомментировала сообщения об иске ЕС к России в ВТО

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировала появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что Евросоюз якобы обратился в ВТО с иском к России на 290 миллиардов евро за дискриминацию европейских товаров политикой импортозамещения.

Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости
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Теперь мы знаем, в какую сумму Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит, написала Захарова в своем Telegram-канале. Глупость, пояснила дипломат, потому что импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России. А несамостоятельность проявилась в том, что данное решение было принято под давлением Вашингтона.

В Минэкономразвития назвали недостоверной информацию о том, что Евросоюз предъявил к России претензии на получение выплаты в размере 290 млрд евро. В министерстве пояснили, что требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер РФ, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО. "В 290 млрд евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб", - приводит сообщение пресс-службы Минэкономразвития. При этом в министерстве уточнили, что правила ВТО не предполагают возможности выплат каких-либо компенсаций.

Ранее на этой неделе Минэкономразвития уже комментировало претензии Вашингтона по поводу нарушения Россией норм ВТО. В отчете офиса торгового представителя США в ВТО отмечалось, что импортозамещением и субсидированием внутреннего производства Москва ограничивает выход на отечественный рынок иностранных производителей. В Минэкономразвития ответили, что российская сторона каждый раз объясняет необоснованность подобных претензий. Со своей стороны Россия задает встречные вопросы, касающиеся ограничений работы отечественных экспортеров на американском рынке.

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