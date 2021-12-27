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27.12.2021 11:48
Рубрика: Власть

МИД: США, Украина и НАТО услышали предложения России по безопасности

Текст: Константин Волков
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что предложения российской стороны по безопасности были услышаны "где угодно".
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Сейчас мы настаиваем на получении правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности, как об этом было заявлено президентом Путиным неоднократно​​​... Президента услышали все - и у нас, и за границей, в Вашингтоне, в Киеве, в натовских столицах - где угодно", - цитирует слова Рябкова журнал "Международная жизнь".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Речь идет о предложениях Москвы по договоренностям с США и соглашениям со странами-членами НАТО, обнародованных 17 декабря и вызвавших большой резонанс во всем мире.

В инициативах российской стороны предлагается создать взаимные гарантии безопасности в Европе, договориться о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, а главное - отказаться от дальнейшего расширения НАТО. В противном случае рост напряженности в мире может привести к новой конфронтации, об этом неоднократно предупреждал МИД РФ.

Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США. Главное

Министерство иностранных дел России опубликовало в пятницу на своем сайте проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора.

Согласно документам, Россия, в частности, предлагает НАТО:

- исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины;

- отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;

- дать обязательство не создавать условий, которые можно расценить как угрозу;

- закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы;

- подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников;

- не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга;

- не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы) - кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО.

Россия также предлагает США:

- не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга;

- не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия;

- не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;

- не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;

- не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны.

Нажать для увеличения. Фото: mid.ru
Нажать для увеличения. Фото: mid.ru
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