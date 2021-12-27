"Сейчас мы настаиваем на получении правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности, как об этом было заявлено президентом Путиным неоднократно... Президента услышали все - и у нас, и за границей, в Вашингтоне, в Киеве, в натовских столицах - где угодно", - цитирует слова Рябкова журнал "Международная жизнь".
Речь идет о предложениях Москвы по договоренностям с США и соглашениям со странами-членами НАТО, обнародованных 17 декабря и вызвавших большой резонанс во всем мире.
В инициативах российской стороны предлагается создать взаимные гарантии безопасности в Европе, договориться о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, а главное - отказаться от дальнейшего расширения НАТО. В противном случае рост напряженности в мире может привести к новой конфронтации, об этом неоднократно предупреждал МИД РФ.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США. Главное
Согласно документам, Россия, в частности, предлагает НАТО:
- исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины;
- отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;
- дать обязательство не создавать условий, которые можно расценить как угрозу;
- закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы;
- подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников;
- не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга;
- не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы) - кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО.
Россия также предлагает США:
- не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга;
- не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия;
- не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;
- не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;
- не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны.