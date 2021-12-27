Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что предложения российской стороны по безопасности были услышаны "где угодно".

"Сейчас мы настаиваем на получении правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности, как об этом было заявлено президентом Путиным неоднократно​​​... Президента услышали все - и у нас, и за границей, в Вашингтоне, в Киеве, в натовских столицах - где угодно", - цитирует слова Рябкова журнал "Международная жизнь".

Речь идет о предложениях Москвы по договоренностям с США и соглашениям со странами-членами НАТО, обнародованных 17 декабря и вызвавших большой резонанс во всем мире.

В инициативах российской стороны предлагается создать взаимные гарантии безопасности в Европе, договориться о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, а главное - отказаться от дальнейшего расширения НАТО. В противном случае рост напряженности в мире может привести к новой конфронтации, об этом неоднократно предупреждал МИД РФ.