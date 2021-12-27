Михаил Мишустин пообещал поездку на кондитерскую фабрику мальчику из-под Орла

Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в акции "Елка желаний". Он снял шар Миши Спиридонова из Орловской области. Мальчик мечтает побывать на кондитерской фабрике.

Глава правительства рассказал, что в детстве его любимым мультфильмом была "Сладкая сказка". "Помню, когда мы его смотрели, мечтали побывать в тех местах, где делают вкусные шоколадные конфеты", - поделился он воспоминаниями. Премьер пообещал обязательно исполнить желание и даже по возможности составить Мише компанию.

В прошлом году глава правительства исполнил мечту четырехлетней Нади Столпник из Тверской области. Он лично приехал к ней в гости, подарил девочке синтезатор и сам проверил его, сыграв на инструменте несколько детских песен.