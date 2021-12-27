Постановление правительства Мурманской области от 24 декабря 2021 года № 992-ПП "О внесении изменений в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

На основании предложений Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 20.12.2021 № 36, от 21.12.2021 № 37 Правительство Мурманской области постановляет:

1. Внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 16.12.2021 № 949-ПП), следующие изменения:

1.1. В абзаце восьмом пункта 2.11 слова "по 24.12.2021" заменить словами "по 21.01.2022".

1.2. Абзац второй подпункта 5 пункта 3.1 изложить в редакции:

"- культурно-зрелищных мероприятий (спектаклей, театрализованных представлений, концертов, фестивалей, конкурсов, шоу и других подобных мероприятий), за исключением мероприятий, проводимых на собственных или арендуемых площадках в период не ранее 6 часов и не позднее 23 часов в организациях, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства: театрах, дворцах (домах) культуры, ГОАУК "Мурманская областная филармония", в Мурманском океанариуме, а также в библиотеках;".

1.3. В пункте 3.3:

1.3.1. В абзаце четвертом подпункта 6 слова "по 24.12.2021" заменить словами "по 21.01.2022".

1.3.2. В абзаце восьмом подпункта 16 слова "не позднее 23 часов" заменить словами "не позднее 2 часов".

1.3.3. Дополнить подпункт 16 новым абзацем девятым следующего содержания:

"Ограничение режима работы организаций общественного питания в части окончания приема и обслуживания посетителей не позднее 2 часов не распространяется на режим работы организаций 1 января 2022 года;".

1.3.4. В абзаце четвертом подпункта 42 слова "не более чем на 30 %" заменить словами "не более ч*ем на 50 %".

1.3.5. Дополнить подпунктом 44 следующего содержания:

"44) проведение культурно-зрелищных мероприятий в библиотеках осуществляется при условии рассадки посетителей из расчета не более 70 % от общей наполняемости помещения, где проводится мероприятие.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1.3.2 и 1.3.3 подпункта 1.3 пункта 1 настоящего постановления, вступающих в силу с 27.12.2021.

Губернатор Мурманской области А.Чибис







