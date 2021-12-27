На продажу выставили ВАЗ-2108 - конструктор, собранный из новых запчастей

Тот, кто хотел себе новую "восьмёрку", чтобы поностальгировать или просто почувствовать себя обеспеченным человеком эпохи 90-х, повезло: в России продают новый ВАЗ-2108, правда, собран он из запчастей.

На "Авто.ру" опубликовали объявление о продаже ВАЗ-2108 за 650 000 рублей. Автомобиль не конвейерной сборки, а "гаражной".

Машина-конструктор сделана, по уверению автора объявления, из новых запчастей, купленных в Тольятти, - на родине "восьмёрки". Силовой агрегат стоковый: восьмиклапанный мотор с инжекторной системой подачи топлива и 5-ступенчатая МКП.

Автомобиль укомплектован европанелью, которую можно заменить на низкую или высокую, но тогда, предупреждает владелец, будет утеряна аутентичность: год выпуска авто по ПТС - 2001, и именно с 2001 года на "восьмёрки" начали ставить торпедо, которое перекочевало впоследствии на ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114.

Авто окрашен в цвет "Чёрный шоколад", есть полная вибро- и шумоизоляция.

Фото: www.auto.ru