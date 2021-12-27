Набиуллина: Инфляция по итогам года будет чуть больше 8%

Инфляция в РФ по итогам 2021 года немного превысит 8%. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Я думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляцию чуть больше 8%. Это много, это больше нашей цели в 4%", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-1".

Набиуллина выделила продукты питания, указав, что они подорожали на 10,8%. При этом, по данным главы ЦБ, особенно заметно подорожание овощей и фруктов, в этом сегменте рост цен составил 19,4%. Она также пояснила, что в течение года дорожали автомобили и стройматериалы, но с сентября цены на эти категории товаров не просто замедлились, а начали снижаться. Ниже общего темпа роста цен росли цены на услуги.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что пик роста потребительских цен в России пришелся на 2021 год. Прогноз следующего года, по ее мнению, выглядит более благоприятным.