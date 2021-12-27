Новости

Театр "Ленком" стал лауреатом премии Brand Awards 21:28
Набиуллина заверила, что ЦБ не будет собирать данные о переводах физлиц 21:19
В Японии запустили первый в мире автобус-поезд 21:14
Набиуллина: Инфляция по итогам года будет чуть больше 8% 21:06
В работе мессенджера Telegram произошел сбой 21:02
Роналду вручили приз лучшему бомбардиру в истории 20:42
Байден подписал оборонный бюджет на 770 миллиардов долларов 20:30
Правительство Греции объявило новые антиковидные меры 20:14
В Госдуму внесен законопроект об обращении с навозом 20:09
Упавший в Удмуртии вертолет с экипажем продолжат искать всю ночь 19:37
Минцифры опровергло информацию об утечке исходного кода госуслуг 19:21
СК начал проверку после гибели националиста Егора Просвирнина 19:17
Лавров обсудил с гендиректором ВОЗ признание "Спутника V" 19:10
В России предложили снизить допустимый уровень алкоголя в крови водителя 19:01
Швейцария готова принять у себя саммит Россия - НАТО 18:41
Дмитрий Мезенцев и Наталья Кочанова посетили древнейший город Беларуси 18:35
В зоопарке Берлина умерла самая старая белая медведица Европы 18:26
В центре Москвы погиб националист Егор Просвирнин 18:14
Прокурор попросил восемь лет колонии для бросившего файер в полицейских 18:12
Россельхознадзор ограничил ввоз птицы из ЕС из-за гриппа 18:08
Лавров назвал новые подходы ЕС в отношении РФ "политической камасутрой" 18:05
Судно, передававшее телеметрию с МКС, станет музеем 18:00
В Ростове прокуратура проверит жалобы горожан на уборку снега 17:54
Минобороны и Минстрой заключили соглашение о сотрудничестве 17:50
Назван самый ранний симптом "омикрона" 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
27.12.2021 21:06
Рубрика: Экономика

Набиуллина: Инфляция по итогам года будет чуть больше 8%

Текст: Нина Егоршева

Инфляция в РФ по итогам 2021 года немного превысит 8%. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Эксперты назвали главные причины подорожания хлеба

"Я думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляцию чуть больше 8%. Это много, это больше нашей цели в 4%", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-1".

Набиуллина выделила продукты питания, указав, что они подорожали на 10,8%. При этом, по данным главы ЦБ, особенно заметно подорожание овощей и фруктов, в этом сегменте рост цен составил 19,4%. Она также пояснила, что в течение года дорожали автомобили и стройматериалы, но с сентября цены на эти категории товаров не просто замедлились, а начали снижаться. Ниже общего темпа роста цен росли цены на услуги.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что пик роста потребительских цен в России пришелся на 2021 год. Прогноз следующего года, по ее мнению, выглядит более благоприятным.

Экономика Товары и цены Экономика Макроэкономика Госфонды и контрольные органы Центральный банк Цены на продукты

Главное сегодня

Упавший в Удмуртии вертолет с экипажем продолжат искать всю ночь
Песков назвал подготовку к выборам сутью работы президента
Набиуллина заверила, что ЦБ не будет собирать данные о переводах физлиц
МИД РФ: США, Украина и НАТО услышали предложения России по безопасности
Обнародован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь
В ПФР рассказали, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии
Что изменится для авиапассажиров из-за пандемии при перелетах