Набиуллина заверила, что ЦБ не будет собирать данные о переводах физлиц

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ не планирует вводить для банков новую отчетность о переводах между физлицами. Об этом она заявила в интервью телеканалу "Россия-1".

"Банк России не планирует собирать данные о переводах физических лиц", - сказала она.

По ее словам, ЦБ работает сейчас с некоторыми банками, в которых выявляется риск использования их платформ для платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, финансовых пирамид. Это нужно для того, чтобы "банки эффективно могли выстраивать здесь работу". "Но речь не идет о том, что будет какой-то контроль тотальный за платежами физических лиц, малого бизнеса, ни в коем случае", - заверила Набиуллина.

Ранее пресс-служба регулятора опровергла появившуюся в СМИ информацию в отношении планов ввести новую отчетность для кредитных организация для контроля за переводами физлиц. В ЦБ пояснили, что у отдельных кредитных организаций, в случае выявления рисков на основе имеющихся в Банке России данных и отчетности, могут быть запрошены обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям. Однако информация, идентифицирующая физических лиц, запрашиваться не будет.