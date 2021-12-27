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27.12.2021 22:10
Рубрика: Общество

Назван заметный на коже симптом штамма "омикрон"

Текст: Нина Егоршева

Появление сыпи на коже может косвенно указывать на заражение "омикроном". Об этом сообщило издание Daily Express, проанализировав информацию приложения ZOE COVID Study, где пользователи, у которых был положительный результат теста на вариант коронавируса "омикрон", делились своими симптомами.

Фото: РИА Новости
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Информация была проанализирована врачами и учеными из различных университетов, в том числе Гарвардской школой общественного здравоохранения и Королевским колледжем Лондона, в сотрудничестве с медицинской научной компанией ZOE. Отмечается, что кожная сыпь в зависимости от частоты встречаемости вполне может рассматриваться как "четвертый ключевой признак" коронавируса. При этом у разных пациентов покраснения на коже отличаются друг от друга. Кто-то жалуется на сильный зуд, другие, наоборот, отмечают, что сыпь их никак не беспокоит.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский назвал главную опасность нового варианта SARS-CoV-2. По его словам, "омикрон" также, как и другие штаммы коронавируса, можно перенести бессимптомно. При этом "бессимптомники" не изолируются, активно контактируют с другими и представляют реальную опасность для окружающих.

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