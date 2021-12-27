"Омикрон" отменил тысячи авиарейсов по всему миру

Из-за распространения штамма "омикрон" по всему миру были отменены тысячи рейсов. Как отмечает AP со ссылкой на данные Flightaware, только в минувшее воскресенье таких было более 2 тысяч, еще свыше 7 тысяч были отложены. В понедельник ожидается как минимум 800 отмен.

По данным СМИ, ряду перевозчиков пришлось пойти на этот шаг из-за заболевших COVID-19 пилотов, бортпроводников и других сотрудников - их пришлось изолировать, и компаниям просто не хватило здорового персонала. Именно по этой причине Lufthansa, Delta и United Airlines были вынуждены отменить часть запланированных рейсов.

В Китае такое же решение было принято из-за рекордного количества случаев заражения коронавирусом. Там было выявлено 206 случаев, такого не было на протяжении 21 месяца. В результате China Eastern и Air China отменили более 2 тысяч рейсов.

Согласно последним данным, в мире с начала пандемии переболели COVID-19 почти 280 миллионов человек, 5,4 миллиона человек скончались от вызванных коронавирусом осложнений. В последние недели распространение получил штамм "омикрон". В связи с этим многие страны ужесточили ограничения на новогодние праздники. Вводятся ограничения на посещение общественных мест, комендантские часы.