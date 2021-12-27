Педиатр объяснила, какая одежда нужна ребенку зимой

Детей зимой не стоит закутывать в излишне теплую одежду, считает профессор кафедры педиатрии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ Елена Мескина.

При выборе комплекта для прогулки она рекомендует учитывать погодные условия, а также характер ребенка. Так, лишний слой одежды не помешает неактивным детям, а ребенка, который много двигается, не стоит слишком укутывать.

Как рассказала Мескина в беседе с "Мослентой", малышу не должно быть жарко. Более того, вернувшись с улицы, вспотевший ребенок может заболеть из-за разницы температур. В большинстве случаев ребенку достаточно такой же одежды, как на взрослом, без дополнительных утепляющих слоев. Нельзя переохлаждать только младенцев, позже дети учатся чувствовать, какая температура им комфортна.

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