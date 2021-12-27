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27.12.2021 19:00
Рубрика: Общество

Педиатр объяснила, какая одежда нужна ребенку зимой

Текст: Евгения Думанская
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Детей зимой не стоит закутывать в излишне теплую одежду, считает профессор кафедры педиатрии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ Елена Мескина.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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При выборе комплекта для прогулки она рекомендует учитывать погодные условия, а также характер ребенка. Так, лишний слой одежды не помешает неактивным детям, а ребенка, который много двигается, не стоит слишком укутывать.

Как рассказала Мескина в беседе с "Мослентой", малышу не должно быть жарко. Более того, вернувшись с улицы, вспотевший ребенок может заболеть из-за разницы температур. В большинстве случаев ребенку достаточно такой же одежды, как на взрослом, без дополнительных утепляющих слоев. Нельзя переохлаждать только младенцев, позже дети учатся чувствовать, какая температура им комфортна.

Ранее врач рассказал, как подготовиться к путешествию с ребенком и на что стоит обратить внимание еще до начала отпуска.

Общество Здоровье Общество Семья и дети

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