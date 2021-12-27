Конец года - традиционное время подведения итогов. Телевещатели и все, что с ними связано, не исключение. В эти выходные стало известно, что в уходящем году события и проекты Первого канала становились самыми цитируемыми и обсуждаемыми и вызывали колоссальный резонанс. Помимо того, что в конце года эксперты, пресса, соцсети и поисковики назвали их в числе ключевых, а сам Первый канал был выбран "СМИ года" по итогам опроса ВЦИОМ.

Предлагаем читателям посмотреть минутный ролик, который выходит на сайте "РГ" как эксклюзив. Он еще раз пояснит значение фильма "Вызов" - первой в истории человечества ленты, снятой в космосе. В нем можно увидеть будущую картину, которая по-английски называется Challenge, в заголовках мировых СМИ за одну минуту.

А теперь подробнее о конкретных составляющих успеха Первого канала в 2021 году.

Проект года - "Вызов"

Будущий фильм, ради съемок которого отправился на орбиту первый в мире киноэкипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, стал победителем в номинации "Прорыв года" Национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards 2021 (об этом подробно писала "РГ", ставшая партнером премии).

"Вызов" отмечен специальной премией "ВКонтакте" "Просто космос" за скачок интереса пользователей к космической теме.

РИА Новости назвало "Вызов" в числе культурных итогов-2021: "Осенью этого года на глазах всего мира творилась история…".

Washington Post отметила полет российских режиссера и актрисы на МКС как одно из главных достижений богатого на рекорды года.

Кадры старта и работы на МКС съемочной группы "Вызова" вошли в итоговое видео Google "Год в поиске".

Юлия Пересильд стала самой популярной актрисой годп по версии портала "Кино Mail.ru".

Юлия Пересильд попала в топ-10 Google в категории "Люди".

В ежегодном спецпроекте газеты "Ведомости" "Персона года" Клим Шипенко и Юлия Пересильд стали "Культурными героями-2021" по версии редакции.

Проект "Вызов" признан телесобытием года по версии "Независимой газеты".

Сериал года - "Угрюм-река"

После премьеры "Угрюм-реки" на Первом канале одноименный роман Вячеслава Шишкова обрел вторую жизнь. В 2021-м он был назван Google "Книгой года".

Многосерийный фильм "Угрюм-река" стал победителем итогового голосования пользователей социальной сети "Одноклассники" в номинации "Сериалы", набрав 36% голосов и почти вдвое перекрыв результат второго места.

Обсуждение года - "Евровидение" и Манижа

Номер Russian Woman певицы Манижи, победивший в национальном отборе Евровидения в эфире Первого канала, вызвал в стране и за рубежом небывалый резонанс и стал одной из самых обсуждаемых тем весны 2021-го.

"Евровидение-2021" в Роттердаме вошло в годовые топы "ВКонтакте", "Одноклассников" и Google.

Манижа попала в топ-5 Google в категории "Люди". Именно на ее песню был снят итоговый ролик "Год в поиске".

Юбилей шоу "Голос"

Десятый сезон вокального суперпроекта "Голос" назван "Самой популярной телепередачей", а Александр Градский - "Музыкантом года", согласно опросу "Итоги 2021 года" ВЦИОМ.

Актер года - Алексей Филимонов

Алексей Филимонов, исполнитель главной роли в сериале Первого канала "Вертинский", стал лучшим актером года по версии ведущих российских телекритиков (опрос одного из крупнейших индустриальных порталов "Вокруг ТВ").

Проект адресной помощи "Всем миром 7375"

Весной в эфире Первого канала стартовал постоянный проект адресной помощи. Всего за полгода проекту удалось собрать гигантскую сумму в 110 миллионов рублей, которые были направлены на спасение и лечение людей.

Прямая речь

Обозреватель "РГ", когда готовила этот материал, задала вопрос Юлии Пересильд. "Этот год для вас особенный. Вы его будете вспоминать как самый счастливый? Самый страшный? Самый успешный? По результатам всего, что вам пришлось пережить, как вы ощущаете этот год и почему именно так?"

Юлия Пересильд: "Да, этот год для меня совершенно особенный, он разделил мою жизнь на "до" и "после", и когда я недавно невольно попыталась ответить самой себе на вопрос: "Что же на самом деле со мной случилось?", то совершенно парадоксально осознала, что произошло то, что, быть может, происходит с каждым из нас лишь однажды в жизни - поднявшись так бесконечно далеко в Космос, поборов непреодолимый еще вчера страх, я почувствовала, как хрупок человек и как он мужественен. И вся Планета с ее международными противоречиями и разноязычием вдруг уместилась в несколько кубических метров одного на всех воздуха, согретого простой человеческой надеждой, и это - очень, очень высоко. Маленькое общее пространство - окруженное величественным и чудовищно ледяным Космосом... И этот год я буду всегда теперь вспоминать как "самый успешный", как "самый страшный" и как "самый счастливый"! Поздравляю всех с Новым Годом, дорогие мои!"

Ранее кинозвезда рассказывала после полета в космос, что они очень мало спали. Несмотря на то, что врачи были против, "мы, конечно, не слушались". "У нас был очень большой план, который мы должны были воплотить. Мы практически не останавливались", - заявила Пересильд.

Также она рассказывала про киноэкспедицию к звездам следующее: "Это было короткое любовное свидание с этим невероятным пространством, потому что это невозможно описать и даже отфотографировать. Очень трудно передать атмосферу, когда смотришь в иллюминатор и видишь Землю. Может быть, в нашем кино это получится. Нам казалось, что 12 дней - это много, а когда все закончилось, не хотелось расставаться. Стало понятно, что это было с нами единственный раз".