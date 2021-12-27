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27.12.2021 04:44
Рубрика: Экономика

Приставы смогут в автоматическом режиме взыскивать долги по штрафам ГАИ

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)
Новый закон разрешил судебным приставам подключать системы искусственного интеллекта к взысканию долгов. Некоторые решения будут приниматься автоматически специальными программами. Например: автоматика будет вычеркивать человека из списка невыездных или начинать взыскание долгов по просроченным штрафам ГАИ.

Соответствующие законодательные изменения публикует сегодня "РГ". Теперь робот начнет сам выявлять неплательщиков административных штрафов, в том числе водителей-нарушителей, и заводить дела. И он же - искусственный интеллект - найдет счета штрафников в банках.

Фото: iStock
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Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что принятый закон совершенствует процедуры исполнительного производства. Согласно планам цифрового развития ведомства, к 2023 году 80 процентов решений службы принудительного исполнения должны приниматься автоматически.

В свою очередь, зампредседателя комиссии АЮР по новым технологиям и правовому обеспечению цифровизации общества Дмитрий Липин считает, что механизм принятия решений по исполнительным производствам в автоматическом режиме является ключевым моментом принятого акта.

Тех, кто дисциплинированно платит штрафы, новшество не коснется: искусственный интеллект вступит в дело лишь после истечения сроков оплаты. Так что у водителя останется право воспользоваться дисконтом: скидкой в 50 процентов при уплате штрафа в течение 20 суток.

Также Дмитрий Липин обращает внимание, что принятые нормы призваны окончательно решить проблему так называемых двойников: когда долги списываются с посторонних, являющихся полными тезками должников. "Предусматривается дополнение исполнительных документов целым рядом идентификаторов, которые позволят безошибочно определить должника, а также возможность использовать системы межведомственного обмена информацией", - говорит он.

В судебных документах будут указываться уникальные данные должника

Как рассказывают разработчики новации, до сих пор порядка 50 процентов исполнительных документов, поступающих в ФССП России, не содержали однозначного уникального идентификатора должника. Как правило, указываются только ФИО, дата и место рождения. В результате нередко возникает путаница.

Постоянные ошибки привели к тому, что приставам пришлось открывать специальные "горячие линии" для должников. А недавно Федеральная служба судебных приставов даже запустила сервис для помощи двойникам.

Теперь же проблема, наконец, должна решиться в принципе. Новые положения предусматривают обязательное указание в заявлении о вынесении судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе одного из идентификаторов ответчика: СНИЛС, ИНН, номер паспорта и т.п. "При отсутствии у гражданина-взыскателя возможности указать в заявлении о вынесении судебного приказа, исковом заявлении дату и место рождения, один из идентификаторов ответчика (должника) на это указывается в заявлении, и такая информация истребуется судом", - поясняют разработчики закона.

Еще одна новация: приставы смогут оперативно получать от операторов связи информацию, необходимую для связи со сторонами исполнительного производства. Как рассказал Дмитрий Липин, до сих пор такая возможность законодательством не была предусмотрена.

Кроме того, благодаря принятым поправкам, в автоматическом режиме смогут приниматься решения об исключении человека из списка невыездных после расплаты. В идеале это позволит невыездному должнику решать вопрос прямо в аэропорту. Человек сможет расплатиться и в течение нескольких минут пересечь границу. По данным службы судебных приставов, в этом году за 10 месяцев было включено в списки невыездных более 9,8 миллиона должников. Для того чтобы граница открылась, надо погасить долг. Но после расплаты пройдет еще какое-то время, прежде чем пограничники смогут пропустить человека. Все дело в юридической процедуре: сначала пристав должен увидеть, что долг погашен. Потом ему необходимо вынести соответствующее постановление и направить в Пограничную службу ФСБ. Все это априори не может происходить моментально. Подключение же искусственного интеллекта сможет ускорить все формальности.

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