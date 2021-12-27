Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. N 417-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 14 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 15 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3590; 2019, N 40, ст. 5488) следующие изменения:

1) в статье 63:

а) пункт 1 дополнить словами ", в том числе специализированные территориальные органы принудительного исполнения межрегионального уровня";

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Руководитель специализированного территориального органа принудительного исполнения межрегионального уровня является главным межрегиональным судебным приставом, который обладает правами, исполняет обязанности и несет ответственность главного судебного пристава субъекта Российской Федерации (главного судебного пристава субъектов Российской Федерации) в соответствии с настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Федеральный закон "Об исполнительном производстве"), а также с иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами в пределах компетенции специализированного территориального органа принудительного исполнения межрегионального уровня, установленной главным судебным приставом Российской Федерации.";

2) в абзаце третьем статьи 65 слова "Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Федеральный закон "Об исполнительном производстве")" заменить словами "Федеральным законом "Об исполнительном производстве".

Статья 2

Внести в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3012; 2007, N 41, ст. 4845; 2008, N 30, ст. 3594; 2009, N 29, ст. 3642; 2010, N 18, ст. 2145; N 31, ст. 4197; N 52, ст. 6994; 2011, N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7067; 2014, N 26, ст. 3392; 2016, N 1, ст. 29; N 10, ст. 1321; N 26, ст. 3889; 2018, N 49, ст. 7523; 2019, N 29, ст. 3858; N 30, ст. 4099) следующие изменения:

1) часть 6 статьи 38 дополнить абзацем следующего содержания:

"Заявление об оспаривании решения Федеральной службы судебных приставов, принятого в автоматическом режиме, подается в арбитражный суд по месту совершения исполнительных действий или применения мер принудительного исполнения либо по месту ведения исполнительного производства, по которому принято оспариваемое решение.";

2) пункты 2 и 3 части 2 статьи 125 изложить в следующей редакции:

"2) сведения об истце: для гражданина - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, место работы или дата и место государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения), номера телефонов, факсов, адреса электронной почты; для организации - наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты;

3) сведения об ответчике: для гражданина - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, место работы (если известно) и один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения); для организации - наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер. В случае, если гражданину неизвестны дата и место рождения ответчика, один из его идентификаторов, об этом указывается в исковом заявлении и такая информация по запросу арбитражного суда предоставляется органами Пенсионного фонда Российской Федерации, и (или) налоговыми органами, и (или) органами внутренних дел. В этом случае срок принятия искового заявления к производству арбитражного суда, предусмотренный частью 1 статьи 127 настоящего Кодекса, исчисляется со дня получения арбитражным судом такой информации;";

3) абзац первый части 5 статьи 170 изложить в следующей редакции:

"5. Резолютивная часть решения должна содержать выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении полностью или в части каждого из заявленных требований, наименование истца и ответчика, а также один из идентификаторов указанных лиц (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения), указание на распределение между сторонами судебных расходов, срок и порядок обжалования решения.";

4) пункты 2 и 3 части 2 статьи 2293 изложить в следующей редакции:

"2) сведения о взыскателе: для взыскателя-гражданина - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения), для взыскателя-организации - наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика, реквизиты банковского или казначейского счета и другие необходимые реквизиты;

3) сведения о должнике: для гражданина-должника - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, место работы (если известно), один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения); для организации-должника - наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер;";

5) пункты 3 и 4 части 1 статьи 2296 изложить в следующей редакции:

"3) сведения о взыскателе: для гражданина-взыскателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения); для организации-взыскателя - наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика;

4) сведения о должнике, содержащиеся в заявлении о выдаче судебного приказа: для гражданина-должника - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, место работы (если известно), один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения); для организации-должника - наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер;";

6) пункт 4 части 1 статьи 320 изложить в следующей редакции:

"4) сведения о взыскателе: для гражданина-взыскателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения); для организации-взыскателя - наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика; сведения о должнике: для гражданина-должника - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, место работы (если известно), один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения); для организации-должника - наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер;".

Статья 3

Внести в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4532; 2006, N 1, ст. 8; 2009, N 14, ст. 1578; 2013, N 9, ст. 872; 2014, N 26, ст. 3367; 2016, N 26, ст. 3889; 2018, N 31, ст. 4854; N 49, ст. 7523; 2019, N 30, ст. 4099) следующие изменения:

1) пункты 2 и 3 части второй статьи 124 изложить в следующей редакции:

"2) сведения о взыскателе: для гражданина-взыскателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения); для взыскателя, являющегося юридическим лицом, - наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика;

3) сведения о должнике: для гражданина-должника - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, место работы (если известно), один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения); для организации-должника - наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика, а также основной государственный регистрационный номер (если он известен). В случае, если взыскателю неизвестны дата и место рождения должника, один из идентификаторов должника, об этом указывается в заявлении о вынесении судебного приказа и такая информация по запросу суда предоставляется органами Пенсионного фонда Российской Федерации, и (или) налоговыми органами, и (или) органами внутренних дел. В этом случае срок вынесения судебного приказа, предусмотренный частью первой статьи 126 настоящего Кодекса, исчисляется со дня получения судом такой информации;";

2) в статье 127:

а) пункты 3 и 4 части первой изложить в следующей редакции:

"3) сведения о взыскателе: для гражданина-взыскателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения); для взыскателя, являющегося юридическим лицом, - наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика;

4) сведения о должнике, содержащиеся в заявлении о вынесении судебного приказа: для гражданина-должника - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, место работы (если известно), один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения); для организации-должника - наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер;";

б) в части второй слова "дата и место рождения должника, место его работы" заменить словами "место работы должника";

3) пункты 2 и 3 части второй статьи 131 изложить в следующей редакции:

"2) сведения об истце: для гражданина - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения); для организации - наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика; если заявление подается представителем, - также фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование представителя, адрес для направления судебных повесток и иных судебных извещений, один из идентификаторов представителя (для гражданина);

3) сведения об ответчике: для гражданина - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, место работы (если известно), один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения); для организации - наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер. В случае, если истцу неизвестны дата и место рождения ответчика, один из идентификаторов ответчика, об этом указывается в исковом заявлении и такая информация по запросу суда предоставляется органами Пенсионного фонда Российской Федерации, и (или) налоговыми органами, и (или) органами внутренних дел. В этом случае срок принятия искового заявления к производству суда, предусмотренный частью первой статьи 133 настоящего Кодекса, исчисляется со дня получения судом такой информации;";

4) часть пятую статьи 198 изложить в следующей редакции:

"5. Резолютивная часть решения суда должна содержать выводы суда об удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска полностью или в части, наименование истца и ответчика, а также один из идентификаторов указанных лиц (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения), указание на распределение судебных расходов, срок и порядок обжалования решения суда. Резолютивная часть решения суда, принятого мировым судьей, также должна содержать указание на срок и порядок подачи заявления о составлении мотивированного решения суда.".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2009, N 1, ст. 14; 2011, N 7, ст. 905; N 29, ст. 4287; N 30, ст. 4573, 4574; N 49, ст. 7014, 7041, 7067; N 50, ст. 7352; 2012, N 31, ст. 4322, 4333; 2013, N 14, ст. 1641, 1657; N 30, ст. 4039; N 51, ст. 6678, 6699; N 52, ст. 6948, 7006; 2014, N 11, ст. 1099; N 19, ст. 2331; N 42, ст. 5615; 2015, N 10, ст. 1393, 1411, 1427; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 3945, 3977; N 48, ст. 6706; 2016, N 1, ст. 11, 13, 45, 64; N 18, ст. 2511; N 27, ст. 4207; 2017, N 1, ст. 33; N 22, ст. 3070; N 31, ст. 4739, 4761, 4785; N 47, ст. 6847; 2018, N 1, ст. 70; N 11, ст. 1583; N 24, ст. 3400; N 32, ст. 5100; N 49, ст. 7523; N 53, ст. 8465; 2019, N 8, ст. 715; N 10, ст. 894; N 30, ст. 4099; N 40, ст. 5488; N 46, ст. 6421; N 49, ст. 6961; 2020, N 31, ст. 5048; 2021, N 1, ст. 34; N 27, ст. 5062, 5119) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:

"4. В целях обеспечения принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также обмена информацией в электронном виде, электронными документами с органами государственной власти, иными органами, государственными внебюджетными фондами, организациями, лицами, участвующими в исполнительном производстве, Федеральная служба судебных приставов использует государственные информационные системы, а также в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, может принимать решения и обмениваться информацией в автоматическом режиме (без участия должностных лиц службы судебных приставов).";

2) в статье 61:

а) в части 3:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) сведения о должнике: для гражданина - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения; для организаций - наименование и адрес, указанные в едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес, идентификационный номер налогоплательщика;";

дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51) идентификационный номер налогоплательщика взыскателя-организации;";

в пункте 9 слова "о возвращении исполнительного документа взыскателю по основаниям, предусмотренным" заменить словами "об окончании исполнительного производства в случаях, предусмотренных", слова "по основаниям, предусмотренным" заменить словами "в случаях, предусмотренных";

б) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, являются общедоступными до дня окончания или прекращения исполнительного производства, за исключением сведений, указанных в пункте 8 части 3 настоящей статьи, которые являются общедоступными до обнаружения соответствующих лиц или имущества либо прекращения розыска по иным причинам, а также сведений по исполнительным производствам, оконченным в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 настоящего Федерального закона, или оконченным в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 47 настоящего Федерального закона, которые являются общедоступными до исполнения требований исполнительного документа, но не более трех лет со дня окончания исполнительного производства.";

в) в части 5 второе предложение изложить в следующей редакции: "Банк, иная кредитная организация, организация федеральной почтовой связи, иные органы и организации, через которые производится уплата денежных средств в счет погашения задолженности по исполнительному производству, обязаны направлять информацию об их уплате в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах с указанием уникального идентификатора начисления по исполнительному производству в порядке и сроки, предусмотренные частью 4 статьи 213 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".", дополнить предложениями следующего содержания: "Банк, иная кредитная организация, организация федеральной почтовой связи, иные органы и организации, через которые производится уплата денежных средств в счет погашения задолженности по исполнительному производству, не вправе осуществлять перевод денежных средств в счет погашения задолженности по исполнительному производству при отсутствии указания в документе, на основании которого производится уплата, уникального идентификатора начисления по исполнительному производству. Порядок указания уникального идентификатора начисления по исполнительному производству определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере банковской деятельности.";

3) в пункте 1 части 2 статьи 8 слова "счета взыскателя" заменить словами "или казначейского счета";

4) пункт 1 части 2 статьи 9 после слова "банковского" дополнить словами "или казначейского";

5) в статье 12:

а) в части 1:

в абзаце первом слова ", направляемыми (предъявляемыми) судебному приставу-исполнителю," исключить;

пункт 7 дополнить словами ", постановления Федеральной службы судебных приставов";

б) часть 11 изложить в следующей редакции:

"11. Исполнительный документ в форме электронного документа, подписанного судьей, лицом, председательствующим на заседании коллегиального органа, или должностным лицом, принявшим соответствующий акт, усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, по заявлению взыскателя, за исключением случаев, когда такое заявление не требуется, направляется в Федеральную службу судебных приставов, в том числе повторно, судами общей юрисдикции, арбитражными судами, органом или должностным лицом, вынесшим исполнительный документ, с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме.";

в) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: "В случае, если исполнительный документ поступил в порядке, предусмотренном частью 11 настоящей статьи, изготовление копии исполнительного документа на бумажном носителе не требуется, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.";

г) часть 4 дополнить словами "в порядке, установленном Федеральной службой судебных приставов";

6) в статье 13:

а) в части 1:

абзац первый после слова "исключением" дополнить словами "постановления Федеральной службы судебных приставов,";

подпункты "а" - "в" пункта 5 изложить в следующей редакции:

"а) для граждан - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения); для должника также - место работы (если известно), для должника, являющегося индивидуальным предпринимателем, обязательным идентификатором является идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер (если он известен);

б) для организаций - наименование и адрес, указанные в едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес (если он известен), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер;

в) для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования - наименование, адрес и идентификационный номер налогоплательщика органа, уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве;";

б) часть 11 изложить в следующей редакции:

"11. В исполнительном документе, содержащем требование о взыскании задолженности по платежам в бюджет, наряду с указанной в части 1 настоящей статьи информацией должны содержаться уникальный идентификатор начисления и информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе, а в акте органа, должностного лица, содержащем требование о взыскании денежных средств в пользу бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, также должна быть проставлена отметка о неисполнении должником указанного требования. В случае направления соответствующего акта для исполнения в Федеральную службу судебных приставов в форме электронного документа отметка о неисполнении должником требования о взыскании денежных средств в пользу бюджетов бюджетной системы Российской Федерации производится в форме электронного документа, подписанного лицом, председательствующим на заседании коллегиального органа, или должностным лицом, принявшим соответствующий акт, усиленной квалифицированной электронной подписью.";

7) в статье 14:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 14. Постановление судебного пристава и Федеральной службы судебных приставов";

б) часть 21 изложить в следующей редакции:

"21. Постановление судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов может быть вынесено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Указанное постановление может быть направлено лицу, участвующему в исполнительном производстве, в единый личный кабинет в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг), а также с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия лицам, участвующим в исполнительном производстве, информационные системы которых подключены к единой системе межведомственного электронного взаимодействия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, либо иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, обеспечивающими фиксирование фактов получения, неполучения либо отказа в получении указанного постановления.";

в) дополнить частями 22 и 23 следующего содержания:

"22. Решения Федеральной службы судебных приставов по вопросам возбуждения исполнительного производства, отказа в возбуждении исполнительного производства, окончания исполнительного производства, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 47 настоящего Федерального закона, приостановления исполнительного производства, за исключением случая, предусмотренного частью 3 статьи 40 настоящего Федерального закона, прекращения исполнительного производства, взыскания исполнительского сбора, установления и отмены установленных для должника ограничений, запретов, наложения и снятия арестов, предоставления на основании судебного акта, акта другого органа или должностного лица отсрочки или рассрочки исполнения требований исполнительного документа, обращения и отмены взыскания на денежные средства должника, а также на заработную плату и (иные) доходы должника, рассмотрения заявлений, ходатайств лиц, участвующих в исполнительном производстве, поданных путем заполнения полей интерактивных форм заявлений, ходатайств, размещенных на Едином портале государственных и муниципальных услуг, могут приниматься в автоматическом режиме (без участия должностных лиц службы судебных приставов), в том числе с учетом наличия в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах информации о неуплате в установленный законодательством Российской Федерации срок денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации. Такие решения принимаются в форме постановлений Федеральной службы судебных приставов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной службы судебных приставов (далее - постановление Федеральной службы судебных приставов). В постановлении Федеральной службы судебных приставов указываются сведения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, за исключением сведений, указанных в пункте 3 части 2 настоящей статьи, должность, фамилия и инициалы судебного пристава-исполнителя, ведущего исполнительное производство, по которому принято такое постановление, а также уникальный идентификатор начисления, и такое постановление направляется лицу, участвующему в исполнительном производстве, в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом для постановления судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов.

23. Требования к формату постановления судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов, постановления Федеральной службы судебных приставов, вынесенных в форме электронного документа, устанавливаются Федеральной службой судебных приставов по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, если иной порядок не установлен настоящим Федеральным законом.";

г) в части 4 после слов "должностного лица службы судебных приставов" дополнить словами ", а также постановление Федеральной службы судебных приставов", слова "в постановлении" заменить словами "в соответствующем постановлении", слова "вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов" исключить;

д) дополнить частями 6 и 7 следующего содержания:

"6. Не соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации постановление Федеральной службы судебных приставов может быть отменено или изменено судебным приставом-исполнителем, ведущим исполнительное производство, по которому принято такое постановление, или вышестоящими по отношению к нему должностными лицами службы судебных приставов.

7. В ответ на постановление судебного пристава-исполнителя или другого должностного лица службы судебных приставов, постановление Федеральной службы судебных приставов, направленные в форме электронного документа, юридическим лицом, исполняющим соответствующее постановление, в срок, указанный в постановлении, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, единой системы межведомственного электронного взаимодействия и иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, обеспечивающими фиксирование фактов получения, неполучения либо отказа в получении соответствующего постановления, направляется в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, уведомление об исполнении постановления в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае невозможности направить уведомление об исполнении постановления в форме электронного документа такое уведомление в срок, указанный в постановлении, подлежит направлению юридическим лицом, исполняющим соответствующее постановление, на бумажном носителе. Требования к формату уведомления об исполнении постановлений, изготовленных и (или) направляемых для исполнения в форме электронного документа, устанавливаются Федеральной службой судебных приставов по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, если иной порядок не установлен настоящим Федеральным законом.";

8) в статье 22:

а) в части 3 слова "В случае возвращения исполнительного документа взыскателю в связи с невозможностью его исполнения" заменить словами "В случае извещения взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу в соответствии с частью 1 статьи 46 настоящего Федерального закона", слова "возвращения исполнительного документа взыскателю" заменить словами "направления соответствующего постановления";

б) в части 31 слова "отзывом взыскателем исполнительного документа" заменить словами "подачей взыскателем заявления об окончании исполнительного производства";

9) в статье 30:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Исполнительное производство возбуждается на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.";

б) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:

"11. Федеральной службой судебных приставов постановление о возбуждении исполнительного производства принимается на основании вынесенных исполнительных документов с учетом полученной из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах информации о неуплате должником в полном объеме в установленный законодательством Российской Федерации срок денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации.

12. Федеральной службой судебных приставов в целях установления идентификаторов должника и взыскателя (страхового номера индивидуального лицевого счета, идентификационного номера налогоплательщика, серии и номера документа, удостоверяющего личность) на основании исполнительного документа в автоматическом режиме у соответствующих органов могут запрашиваться указанные сведения с использованием государственных информационных систем. В целях уведомления должника и взыскателя у операторов связи могут запрашиваться номера телефонов должника и взыскателя. Соответствующие органы и организации предоставляют запрошенные сведения в течение одних суток с момента поступления запроса.";

в) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Исполнительное производство возбуждается без заявления взыскателя в случаях, предусмотренных частями 11 и 6 настоящей статьи, а также в случаях, если суд, другой орган или должностное лицо в соответствии с федеральным законом направляет исполнительный документ судебному приставу-исполнителю.";

г) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Постановление о возбуждении исполнительного производства выносится в трехдневный срок со дня поступления исполнительного документа к судебному приставу-исполнителю либо со дня получения из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах информации о неуплате в установленный законодательством Российской Федерации срок денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации, а в случае отсутствия в исполнительном документе одного из идентификаторов должника исполнительный документ возвращается в орган, его выдавший, для оформления надлежащим образом, о чем уведомляется взыскатель.";

д) в части 11 слова "судебный пристав-исполнитель" исключить, слово "устанавливает" заменить словом "устанавливается", слова "предупреждает должника" заменить словами "должник предупреждается";

10) в статье 31:

а) пункт 4 части 1 дополнить словами ", за исключением требования об указании необходимых идентификаторов должника";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Постановление Федеральной службы судебных приставов об отказе в возбуждении исполнительного производства принимается в трехдневный срок со дня поступления исполнительного документа на основании наличия в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах информации об уплате должником задолженности в полном объеме, а также в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.";

в) дополнить частями 21 и 22 следующего содержания:

"21. В случае принятия судебным приставом-исполнителем решения об отказе в возбуждении исполнительного производства исполнительный документ, поступивший в порядке, предусмотренном частью 11 статьи 12 настоящего Федерального закона, не направляется взыскателю. При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами 1 - 11 части 1 настоящей статьи, взыскателю, а также в суд, другой орган или должностному лицу, выдавшим исполнительный документ, направляется только постановление об отказе в возбуждении исполнительного производства.

22. В случае поступления исполнительного документа, содержащего требование о взыскании задолженности по обязательным платежам в бюджет, в порядке, предусмотренном частью 11 статьи 12 настоящего Федерального закона, не по месту совершения исполнительных действий исполнительный документ направляется в соответствующее подразделение судебных приставов без принятия какого-либо процессуального решения с уведомлением органа, направившего исполнительный документ для исполнения.";

г) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. При необходимости повторного направления (предъявления) исполнительного документа судебному приставу-исполнителю, если взыскателю в соответствии с частью 21 настоящей статьи направлялось только постановление об отказе в возбуждении исполнительного производства, взыскатель вправе обратиться в суд, другой орган или к должностному лицу, принявшим соответствующий акт, с заявлением о повторном направлении исполнительного документа судебному приставу-исполнителю в форме электронного документа в порядке, установленном частью 11 статьи 12 настоящего Федерального закона.";

11) статью 33 дополнить частью 131 следующего содержания:

"131. Исполнительные действия могут совершаться и (или) меры принудительного исполнения могут применяться в рамках исполнения исполнительных документов, которое возложено на специализированный территориальный орган принудительного исполнения межрегионального уровня, без учета требований настоящей статьи. Указанные исполнительные действия и меры принудительного исполнения совершаются и применяются на всей территории Российской Федерации.";

12) в части 1 статьи 34 слово "объединяются" заменить словами "могут объединяться";

13) пункт 3 части 10 статьи 341 изложить в следующей редакции:

"3) об извещении взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу в соответствии с частью 1 статьи 46 настоящего Федерального закона;";

14) часть 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:

"1. В постановлении о прекращении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель отменяет все назначенные им меры принудительного исполнения, в том числе арест имущества, а также установленные для должника ограничения. В случае, если исполнительный документ поступил в подразделение судебных приставов на бумажном носителе, судебный пристав-исполнитель делает в нем отметку о полном исполнении требования исполнительного документа или указывает часть, в которой это требование исполнено. В случае, если исполнительный документ поступил в подразделение судебных приставов в форме электронного документа, информация о полном или частичном исполнении требования исполнительного документа указывается в постановлении о прекращении исполнительного производства.";

15) в статье 46:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 46. Извещение взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу";

б) в части 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. Взыскатель извещается о невозможности взыскания по исполнительному документу, по которому взыскание не производилось или произведено частично, путем направления постановления об окончании исполнительного производства или постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа (далее - извещение взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу) в следующих случаях:";

пункт 1 признать утратившим силу;

в) части 2 - 5 изложить в следующей редакции:

"2. В случаях, предусмотренных пунктами 2 - 7 части 1 настоящей статьи, судебный пристав-исполнитель также составляет акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми взыскание по исполнительному документу невозможно. Акт судебного пристава-исполнителя утверждается старшим судебным приставом или его заместителем.

3. В случае поступления исполнительного документа в форме электронного документа выносится постановление об окончании исполнительного производства. В случае поступления исполнительного документа в подразделение судебных приставов на бумажном носителе выносится постановление об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа.

4. Извещение взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу не является препятствием для повторного предъявления исполнительного документа к исполнению в пределах срока, установленного статьей 21 настоящего Федерального закона.

5. В случае извещения взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу в соответствии с пунктом 4 части 1 настоящей статьи взыскатель вправе повторно предъявить для исполнения исполнительные документы, указанные в частях 1, 3, 4 и 7 статьи 21 настоящего Федерального закона, не ранее шести месяцев со дня вынесения постановления об окончании исполнительного производства или постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа, а другие исполнительные документы не ранее двух месяцев либо до истечения указанного срока в случае предъявления взыскателем информации об изменении имущественного положения должника.";

16) в статье 47:

а) в части 1:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) извещения взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу в случаях, предусмотренных статьей 46 настоящего Федерального закона;";

дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10) подачи взыскателем заявления об окончании исполнительного производства.";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Постановление Федеральной службы судебных приставов об окончании исполнительного производства принимается на основании наличия в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах информации об уплате должником задолженности в полном объеме.";

в) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. В исполнительном документе, изготовленном на бумажном носителе, судебный пристав-исполнитель делает отметку о полном исполнении требования исполнительного документа или указывает часть, в которой это требование исполнено. При окончании исполнительного производства в связи с извещением взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу в случаях, предусмотренных статьей 46 настоящего Федерального закона, судебный пристав-исполнитель делает в исполнительном документе, изготовленном на бумажном носителе, отметку, указывающую основание, по которому исполнительный документ возвращается взыскателю, и период, в течение которого осуществлялось исполнительное производство, а также взысканную сумму, если имело место частичное исполнение. Подлинник исполнительного документа в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 8 и 9 части 1 настоящей статьи, остается в оконченном исполнительном производстве. В остальных случаях в оконченном исполнительном производстве остается копия исполнительного документа. Исполнительный документ, поступивший в порядке, предусмотренном частью 11 статьи 12 настоящего Федерального закона, по которому окончено исполнительное производство, хранится в электронном виде.";

г) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. При окончании исполнительного производства в связи с извещением взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу, поступившему в порядке, предусмотренном частью 11 статьи 12 настоящего Федерального закона, основание невозможности взыскания по исполнительному документу, предусмотренное частью 1 статьи 46 настоящего Федерального закона, период, в течение которого осуществлялось исполнительное производство, и взысканная сумма, если имело место частичное исполнение требований исполнительного документа, указываются в постановлении об окончании исполнительного производства.";

17) части 11 - 13 статьи 50 признать утратившими силу;

18) дополнить статьей 501 следующего содержания:

"Статья 501. Информационное взаимодействие сторон исполнительного производства

1. Информационное взаимодействие сторон исполнительного производства с Федеральной службой судебных приставов и ее территориальными органами в электронном виде, а именно информирование лица, являющегося стороной исполнительного производства, о ходе принудительного исполнения исполнительного документа, в том числе о совершаемых исполнительных действиях и принимаемых мерах принудительного исполнения, направление лицу, являющемуся стороной исполнительного производства, постановлений, иных документов Федеральной службы судебных приставов, судебного пристава-исполнителя и иных должностных лиц службы судебных приставов, подача заявлений, ходатайств, объяснений, отводов и жалоб должностному лицу службы судебных приставов, а также получение результатов их рассмотрения (далее - информационное взаимодействие), может осуществляться посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Информационное взаимодействие может осуществляться с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия лицами, участвующими в исполнительном производстве, информационные системы которых подключены к единой системе межведомственного электронного взаимодействия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2. Вид электронной подписи и требования к форматам заявлений, ходатайств, объяснений, отводов и жалоб в форме электронного документа, а также результатов их рассмотрения в форме электронного документа определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, и федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности.";

19) статью 54:

а) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Полномочия представителей организации могут быть оформлены в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - единая система идентификации и аутентификации). Документы, которыми оформляются указанные полномочия, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации или иного уполномоченного на то лица. Полномочия представителей организации в случае их оформления в указанном порядке проверяются судебным приставом-исполнителем посредством единой системы идентификации и аутентификации с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.";

б) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Полномочия представителей граждан могут быть оформлены в электронном виде с использованием единой системы идентификации и аутентификации. Документы, которыми оформляются указанные полномочия, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Полномочия представителей граждан в случае их оформления в указанном порядке проверяются судебным приставом-исполнителем посредством единой системы идентификации и аутентификации с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.";

20) в статье 641:

а) часть 5 дополнить словами "или в случаях, указанных в части 51 настоящей статьи, направляет уведомление";

б) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. В случае поступления заявления, ходатайства, не содержащих просьб о совершении конкретных исполнительных действий, применении мер принудительного исполнения в рамках исполнительного производства, должностное лицо службы судебных приставов рассматривает их в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".";

21) в статье 67:

а) части 4 и 6 признать утратившими силу;

б) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Федеральная служба судебных приставов, получив из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах информацию об уплате задолженности по исполнительному документу, в автоматическом режиме осуществляет проверку достаточности указанной уплаты и при подтверждении ее достаточности принимает постановление о снятии временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации. В случае возникновения иных оснований для снятия данного ограничения и отсутствия технической возможности снятия данного ограничения Федеральной службой судебных приставов в автоматическом режиме судебный пристав-исполнитель, вынесший постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, не позднее дня, следующего за днем возникновения иных оснований для снятия данного ограничения, выносит постановление о снятии временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации.";

в) часть 8 признать утратившей силу;

г) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. В случае снятия временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации в порядке, установленном частью 7 настоящей статьи, Федеральная служба судебных приставов уведомляет должника о снятии данного ограничения путем направления соответствующего постановления с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций. При невозможности уведомления должника указанным способом должник уведомляется о снятии временного ограничения на выезд из Российской Федерации в порядке, установленном частью 10 настоящей статьи.";

22) в статье 69:

а) в части 8 слова "судебный пристав-исполнитель может" заменить словами "судебный пристав-исполнитель, а также в автоматическом режиме Федеральная служба судебных приставов может";

б) абзац первый части 9 изложить в следующей редакции:

"9. Информационный обмен Федеральной службы судебных приставов с банками и иными кредитными организациями, налоговыми органами, органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на имущество, осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Запрашиваемая в соответствии с частями 8 и 91 настоящей статьи и настоящей частью информация предоставляется Федеральной службе судебных приставов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в течение трех дней со дня получения соответствующего запроса. У налоговых органов, банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены следующие сведения:";

в) в части 10 слово "семи" заменить словом "трех";

23) часть 5 статьи 691 дополнить предложением следующего содержания: "В случае поступления исполнительных документов в порядке, предусмотренном частью 11 статьи 12 настоящего Федерального закона, арбитражному управляющему в указанный срок направляются их копии на бумажном носителе.";

24) часть 5 статьи 96 дополнить предложением следующего содержания: "В случае поступления исполнительных документов в порядке, предусмотренном частью 11 статьи 12 настоящего Федерального закона, конкурсному управляющему или в ликвидационную комиссию (ликвидатору) в указанный срок направляются их копии на бумажном носителе.";

25) в части 1 статьи 110 слова "банковских реквизитах взыскателя" заменить словами "реквизитах банковского или казначейского счета взыскателя";

26) в статье 121:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 121. Обжалование (оспаривание) постановлений Федеральной службы судебных приставов, а также постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия)";

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Постановления Федеральной службы судебных приставов, а также постановления судебного пристава-исполнителя и других должностных лиц службы судебных приставов, их действия (бездействие) по исполнению исполнительного документа могут быть обжалованы сторонами исполнительного производства, иными лицами, чьи права и интересы нарушены такими действиями (бездействием), в порядке подчиненности и оспорены в суде.";

27) наименование главы 18 изложить в следующей редакции:

"Глава 18. Сроки и порядок обжалования (оспаривания) постановлений Федеральной службы судебных приставов, а также постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия)";

28) статью 122 после слов "Жалоба на постановление" дополнить словами "Федеральной службы судебных приставов, а также на постановление", после слова "вынесения" дополнить словами "Федеральной службой судебных приставов,";

29) статью 123 дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Жалоба на постановление Федеральной службы судебных приставов подается судебному приставу-исполнителю, ведущему исполнительное производство, по которому вынесено такое постановление. В случае обжалования постановления Федеральной службы судебных приставов об отказе в возбуждении исполнительного производства жалоба подается старшему судебному приставу указанного в таком постановлении подразделения судебных приставов.";

30) в статье 124:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Жалоба на постановление Федеральной службы судебных приставов, а также на постановление должностного лица службы судебных приставов, его действия (бездействие) подается на бумажном носителе или в форме электронного документа. Жалоба на бумажном носителе должна быть подписана лицом, обратившимся с ней, или его представителем. К жалобе, подписанной представителем, должны прилагаться доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя. Полномочия представителей сторон исполнительного производства при подаче жалобы в форме электронного документа оформляются и подтверждаются в соответствии со статьей 54 настоящего Федерального закона.";

б) в части 2:

пункт 1 дополнить словами ", или наименование, дата и номер обжалуемого постановления Федеральной службы судебных приставов";

пункт 3 после слова "обжалуется" дополнить словами "постановление Федеральной службы судебных приставов, а также";

31) пункт 1 части 1 статьи 125 изложить в следующей редакции:

"1) обжалуется постановление Федеральной службы судебных приставов о взыскании исполнительского сбора, а также постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора;";

32) часть 2 статьи 126 после слова "постановления" дополнить словами "Федеральной службы судебных приставов, а также постановления";

33) абзац первый части 2 статьи 128 после слова "постановления" дополнить словами "Федеральной службы судебных приставов, а также постановления".

Статья 5

Внести в статью 213 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 27, ст. 3873; 2016, N 7, ст. 916; 2017, N 31, ст. 4785) следующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах является информационной системой, предназначенной для размещения и получения информации, необходимой для уплаты платежей за оказание государственных и муниципальных услуг, услуг, указанных в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, перечень которых устанавливается в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации), иных платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами, информации об уплате физическими и юридическими лицами указанных платежей, а также информации, необходимой для осуществления исполнительного производства в случае неуплаты в установленный законодательством Российской Федерации срок денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации и иных платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами.";

2) часть 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) перечень информации, необходимой для осуществления исполнительного производства в случае неуплаты в установленный законодательством Российской Федерации срок денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации и иных платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами, порядок получения и предоставления такой информации.";

3) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Банк, иная кредитная организация, организация федеральной почтовой связи, органы, осуществляющие открытие и ведение лицевых счетов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в том числе производящие расчеты в электронной форме, а также иные органы или организации, через которые производится уплата денежных средств заявителем за государственные и муниципальные услуги, услуги, указанные в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также иных платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами, обязаны при достаточности денежных средств для исполнения распоряжения о переводе денежных средств направлять в режиме реального времени не позднее одного часа после приема к исполнению соответствующего распоряжения информацию об их уплате в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах, а при наличии в распоряжении о переводе денежных средств уникального идентификатора начисления в режиме реального времени запрашивать при его приеме к исполнению информацию, необходимую для уплаты указанных денежных средств и иных платежей, в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.".

Статья 6

Внести в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1391; 2016, N 1, ст. 45; N 15, ст. 2065; N 26, ст. 3889; N 27, ст. 4236; 2017, N 50, ст. 7551; 2018, N 49, ст. 7523; 2019, N 52, ст. 7812) следующие изменения:

1) статью 22 дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Административное исковое заявление об оспаривании решения Федеральной службы судебных приставов, принятого в автоматическом режиме, подается в суд по месту совершения исполнительных действий или применения мер принудительного исполнения либо по месту ведения исполнительного производства, по которому принято оспариваемое решение.";

2) часть 3 статьи 24 после слова "власти" дополнить словами "(за исключением постановления Федеральной службы судебных приставов)";

3) часть 3 статьи 219 после слова "решений" дополнить словами "Федеральной службы судебных приставов, а также решений";

4) пункт 5 части 2 статьи 220 после слов "оспаривания решения" дополнить словами "Федеральной службы судебных приставов, а также решения";

5) пункты 1 и 2 части З2 статьи 353 изложить в следующей редакции:

"1) для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета; идентификационный номер налогоплательщика; серия и номер документа, удостоверяющего личность; серия и номер водительского удостоверения), для индивидуального предпринимателя обязательным идентификатором является идентификационный номер налогоплательщика;

2) для юридических лиц - наименование, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес (если он известен), идентификационный номер налогоплательщика.";

6) в статье 359:

а) часть 1 после слова "возбужденное" дополнить словами "Федеральной службой судебных приставов или";

б) часть 2 дополнить словами ", в том числе ведущего исполнительное производство, по которому решение о возбуждении принято Федеральной службой судебных приставов в автоматическом режиме";

7) в статье 360:

а) в наименовании слова "должностных лиц службы судебных приставов" заменить словами "Федеральной службы судебных приставов и ее должностных лиц";

б) после слова "Постановления" дополнить словами "Федеральной службы судебных приставов,".

Статья 7

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Пункт 22 статьи 4 и пункт 3 статьи 5 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении трехсот шестидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин