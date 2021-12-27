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27.12.2021 14:24
Рубрика: Культура

Проект "Пушкинская карта" предложили распространить на детей

Текст: Татьяна Замахина
Пока что проект "Пушкинская карта" касается подростков и молодежи от 14 до 22 лет, теперь предложено включить в число его участников и детей от трех до 14 лет. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Обращение он отправил на имя главы Минкультуры Ольги Любимовой, сообщает RT.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Шесть миллиардов на "Пушкинскую карту": культура получит поддержку молодежи

Расширить действие программы депутат предлагает в целях поддержки семей с малолетними детьми, а также для создания условий для их всестороннего развития детей.

Напомним, что с сентября 2021 года в России молодежь может при помощи "Пушкинской карты" приобретать билеты в театры, музеи и другие учреждения культуры с государственной поддержкой.

Это уже не первая инициатива на тему расширения действия проекта, которая прозвучала в последнее время.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов предложил распространить действие "Пушкинской карты" на всех россиян, чтобы соотечественники всех возрастов активнее посещали музеи.

Культура Законодательная власть Госдума Пушкинская карта

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