Проект "Пушкинская карта" предложили распространить на детей

Пока что проект "Пушкинская карта" касается подростков и молодежи от 14 до 22 лет, теперь предложено включить в число его участников и детей от трех до 14 лет. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров.

Обращение он отправил на имя главы Минкультуры Ольги Любимовой, сообщает RT.

Расширить действие программы депутат предлагает в целях поддержки семей с малолетними детьми, а также для создания условий для их всестороннего развития детей.

Напомним, что с сентября 2021 года в России молодежь может при помощи "Пушкинской карты" приобретать билеты в театры, музеи и другие учреждения культуры с государственной поддержкой.

Это уже не первая инициатива на тему расширения действия проекта, которая прозвучала в последнее время.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов предложил распространить действие "Пушкинской карты" на всех россиян, чтобы соотечественники всех возрастов активнее посещали музеи.