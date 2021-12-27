Разработчик лекарства от COVID-19 отметил его эффективность против "омикрона"

Основной производитель препарата от коронавируса "Авифавир" компания "ХимРар" сообщила, что лекарство показало свою эффективность не только против штамма "дельта", но и нового "омикрона".

"Группа компаний "ХимРар", разработчик российского препарата против коронавируса "Авифавир" (МНН: фавипиравир), объявляет о его эффективности против различных штаммов SARS-CoV-2, в том числе "дельта" и "омикрон", - цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что "Авифавир" воздействует на генетически высококонсервативные системы репликации РНК-вирусов (RdRp), не подверженные мутациям. Причем сразу по трем взаимодополняющим механизмам. В результате вирусная инфекция полностью блокируется, уточнил разработчик.

В конце ноября производство "Авифавира" было увеличено в два раза - до 200 тысяч упаковок в месяц. В этой связи Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и "ХимРар" направили в Минздрав заявки на включение в регистрационное удостоверение еще двух контрактных производственных площадок партнеров для масштабирования производства. Ожидается, что к концу декабря объемы производства достигнут 400 тысяч упаковок в месяц.