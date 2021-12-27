Грозивший взорвать гранату в столичном ТЦ посетитель задержан

Правоохранительные органы по горячим следам задержали посетителя ТЦ "Метрополис" на севере Москвы, который угрожал гранатой сотрудникам магазина. Им оказался мужчина 1974 года рождения, сообщает "МВД Медиа".

Инцидент произошел в воскресенье вечером. Охрана одного из магазинов остановила на выходе посетителя, который украл товар. Ему было предложено оплатить товар на месте, однако тот достал предмет, похожий на гранату. В результате в ТЦ возникла паника - посетители массово побежали к выходам из здания, а злоумышленник скрылся.