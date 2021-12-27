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27.12.2021 00:22
Рубрика: Происшествия

Грозивший взорвать гранату в столичном ТЦ посетитель задержан

Правоохранительные органы по горячим следам задержали посетителя ТЦ "Метрополис" на севере Москвы, который угрожал гранатой сотрудникам магазина. Им оказался мужчина 1974 года рождения, сообщает "МВД Медиа".

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Инцидент произошел в воскресенье вечером. Охрана одного из магазинов остановила на выходе посетителя, который украл товар. Ему было предложено оплатить товар на месте, однако тот достал предмет, похожий на гранату. В результате в ТЦ возникла паника - посетители массово побежали к выходам из здания, а злоумышленник скрылся.

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