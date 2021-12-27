Прокурор попросил восемь лет колонии для бросившего файер в полицейских

В Тверском суде Москвы во время прений сторон гособвинитель попросил приговорить к восьми годам колонии Вячеслава Игумнова, который бросил файер в полицейских. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Тверского суда, такой срок прокурор попросил назначить по совокупности обвинений предъявленных Игумнову.

Дело в отношении 21-ленего Вячеслава Игумнова было возбуждено по двум статьям УК - о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а также применении насилия к представителям власти. То, что сделал Игуменов, было снято его же товарищами на телефон во время несанкционированной акции в Москве 23 января рядом с Пушкинской площадью возле Большой Дмитровки. Сначала он держит файер во рту, а потом произносит пламенную речь в адрес неизвестного участника акции: "Ты лучше не стой и не смейся, а иди помогай своим. Ты ради чего сюда пришел, пока тут твои друзья здесь получают... Смотри". После этого он стремительно идет через толпу со словами "отойдите люди - граната". Ему все кричат "не надо". Но зажженный файер уже летит в оцепление силовиков.

Игумнова полицейские нашли и задержали уже через неделю - 1 февраля Пресненский суд отправил его под стражу. Сам Игуменов на видео допроса раскаивался и просил больше не повторять то, что сделал он, а также не ходить на несанкционированные митинги.