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27.12.2021 12:09
Рубрика: Экономика

В ПФР напомнили, когда жители Московского региона получат пенсии за январь

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Уже с 29 декабря пенсионеры Москвы и Московского региона начнут получать пенсии за январь 2022 года. Это касается пенсий, которые приходят на счета в банках.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
В "Почте России" рассказали о доставке пенсий и пособий в праздничные дни

Как сообщили специалисты отделения Пенсионного фонда России по Москве и Московской области, тем, кто получает выплаты через кредитные организации с 1 по 9 число каждого месяца, пенсии за январь 2022 года будут перечислены досрочно - 29 и 30 декабря 2021 года.

В "Почте России", в свою очередь, уточнили, что 31 декабря почтовые отделения по всей стране будут работать по графику воскресенья, за исключением круглосуточных отделений Москвы (101000, 107241, 121099) и Санкт-Петербурга (191036). Они будут принимать посетителей до 21.00. Круглосуточные отделения возобновят работу 1 января в 10.00.

Для всех остальных отделений 1, 2 и 7 января станут выходными. А пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда. Так, доставка пенсий через "Почту России" в столичном регионе начнется с 3 января 2022 года.

Досрочно доставят и некоторые пособия. Так, например, начиная с 29 декабря в Санкт-Петербурге начнут доставляться ежемесячные пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

Напомним, что аналогичная ситуация с доставкой январских пенсий была и в прошлом году. Еще 25 декабря 2020 года Пенсионный фонд сообщал, что приступил к перечислению денег за январь 2021 года. "С пятницы, 25 декабря, отделения ПФР начали перечислять средства "Почте России", - уточнили тогда в ведомстве "Российской газете". Некоторым пенсионерам, получающим выплаты через банк, зачисление средств за январь началось в прошлом году также с 29 декабря. Пенсионерам, получающим выплаты 3-го числа через "Почту России", доставка за 3 января была организована 29 и 30 декабря. А с 4 января пенсии через почтальонов доставлялись уже по привычному графику.

Уточнить график выплат пенсий и иных выплат можно по номеру телефона клиентской службы своего региона. Найти контакты легко на официальном сайте ПФР, выбрав регион проживания и нажав кнопку "Контакты отделения и клиентских служб".

В регионах Экономика Пенсии и пособия Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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