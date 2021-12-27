В "Почте России" рассказали о доставке пенсий и пособий в праздничные дни

В новогодние праздники отделения "Почты России" будут работать по измененному графику, рассказали "Российской газете" в компании.

Так, 31 декабря почтовые отделения по всей стране будут работать по графику воскресенья, за исключением круглосуточных отделений Москвы (101000, 107241, 121099) и Санкт-Петербурга (191036), которые будут принимать клиентов до 21.00. Круглосуточные отделения возобновят работу 1 января в 10.00.

Для всех остальных отделений 1, 2 и 7 января станут выходными. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов.

В дни - 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января - все почтовые отделения будут работать по обычному графику.

Для того, чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические издания, для некоторых сельских отделений может быть установлен другой режим работы.

Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

Ранее в отделениях Пенсионного фонда России сообщили, что пенсии и пособия за январь начнут приходить получателям с 29 декабря. Так, пенсионерам Москвы и Московской области, получающим выплаты через кредитные организации с 1 по 9 число каждого месяца, пенсии за январь 2022 года будут перечислены досрочно - 29 и 30 декабря 2021 года. А доставка пенсий через "Почту России" начнется с 3 января 2022 г.

Начиная с 29 декабря в Санкт-Петербурге начнут доставляться ежемесячные пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно.