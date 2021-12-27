Город Спутник в Приморье получил дополнительное финансирование

Объем федерального финансирования на создание инфраструктуры территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" в Приморском крае увеличен с 6 до 33,6 миллиарда рублей. Как сообщает официальный сайт правительства Российской Федерации, постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Отмечается, что средства уже предусмотрены в федеральном бюджете в рамках финансирования мероприятий государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа".

Деньги пойдут на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов действующих и будущих резидентов ТОР.

Это проекты в сфере транспорта и логистики, рыбопереработки и деревопереработки, производства строительных материалов и продуктов питания, а также комплексный проект по созданию города-спутника на земле этой ТОР.

Информация о планах по строительству абсолютного нового города в 30 километрах от Владивостока была озвучена в сентябре на Восточном экономическом форуме.

Планируется, что численность жителей города составит 300 тысяч человек, в рамках проекта будет построено 2,8 миллиона квадратных метров жилья. После его строительства Владивостокская агломерация может войти в число городов-"миллионников". По оценкам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, это может произойти через 10 лет.

По мнению министра, такой город мог бы называться Спутник - в честь достижений советской космической науки.