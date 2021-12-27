Минвостокразвития усовершенствует программу выдачи земли в ДФО и Арктике

Минвостокразвития разрабатывает программу выдачи бесплатной земли на Дальнем Востоке и в Арктике "Гектар 2.0". В ее рамках участок можно взять уже с примерным способом его освоения. Это может быть как строительство частного дома, ведение сельского хозяйства, либо создание агломерации. Об этом сообщил глава министерства Алексей Чекунков.

"У нас в работе сейчас программа "Гектар 2.0". Мы будем усиливать эту работу и на Дальнем Востоке, и в Арктике, с тем чтобы давать людям более удобный инструмент. Не только участок земли, но, возможно, участок земли с неким предспланированным способом его использования: либо для сельского хозяйства, либо для строительства своего дома, либо для сообщества, агломерации", - рассказал Чекунков в интервью "России 24".

Министр уточнил, что на сегодняшний день по программе "дальневосточный гектар" выдано 75 тыс. земельных участков. При этом большая часть людей - примерно 40% - берут гектар для строительства собственного дома.

Ранее сообщалось, что обеспеченность жильем в ДФО на 10% ниже, чем в среднем по стране, где этот показатель составляет 24,2 кв. м на человека. При этом и ввод жилья в восточных регионах почти в два раза отстает от среднероссийского уровня и составляет 0,31 "квадрата" на жителя. Новые меры по повышению доступности жилья в ДФО, среди них так называемые арендные проекты, должны затронуть до 85,5 тысячи семей.